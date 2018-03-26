Бышовец: «России будет очень трудно противостоять Франции»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец рассказал, за счет чего сборная России может рассчитывать на успех в предстоящем товарищеском матче с командой Франции.

«Безусловно, России будет очень трудно противостоять Франции. Они, как и мы, уступили в последнем матче и захотят реабилитироваться.

Тренеру нашей сборной нужно убедить футболистов, что за счет командной работы можно нивелировать разницу в классе конкретных игроков», – считает Бышовец.

Товарищеский матч Россия – Франция пройдет во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени.