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  • Бубнов: «Заброс, борьба, подбор – типичный стиль игры всех команд Черчесова»

Бубнов: «Заброс, борьба, подбор – типичный стиль игры всех команд Черчесова»

25 марта 2018, 01:13
22

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3). По мнению Бубнова, российская команда нуждается в полузащитнике «Локомотива» Игоре Денисове.

«Матч в очередной раз показал, в каком ракурсе Черчесов видит игру нашей команды. Игроки всего лишь выполняют установку.

Сборная не готова к чемпионату мира, общая организации игры хромает. Смолов и Алексей Миранчук совершили 37 и 31 технико-тактическое действие соответственно. Это катастрофически мало и говорит о том, что мяч просто не доходит до форвардов. Рисунка конструктивной игры в атаке нет, но с другой стороны, откуда ему взяться, если во всех командах Черчесов выстраивал игру именно таким образом – от обороны через фланги: заброс – борьба – подбор. Это типичный стиль игры всех команд Черчесова. Почему сборная должна играть по-другому, если тренер всегда работал так?

Это самый простой стиль игры? Что поделаешь, если он видит игру таким образом, требует такого футбола. Смолов ведь сказал, что никто и не играл. Без конструктивной игры в центре поля нельзя рассчитывать на что-то серьезное. Конечно, еще одна огромная проблема – отсутствие чистого опорника. В команде нет ни одного опорного полузащитника. Глушаков сыграл очень неудачно, Паулиньо имел четыре момента, а он входил в прямую зону ответственности Дениса.

Игорь Денисов – единственный опорник, который соответствует сборной. Он лидер, боец, может потребовать, подсказать, завести команду своим примером. У нас в сборной нет игроков такого плана», – отметил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Россия Денисов Игорь Черчесов Станислав Бубнов Александр
Комментарии (22)
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insider_retro
1521929976
Скажу так - что есть у Черчесова, тем и выполняет задачу... Тот кто его назначал, должен был понимать, на что рассчитывать с таким назначением... Предположу, что до самого ЧМ будет нервяк, масса советов, советчиков и т.п., а в главные матчи, говоря военным языком, опять пойдём на кавалерию с примкнутыми штыками, ибо по другому не могём...
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Yev
1521931477
Как уходи, куда уходи, а кто тогда приходи? Странно тпкое слышать за несколько недель до чемпионата. Надо просто дать ребятам успокоится. Надо применять нашу хорошо проверенную тактику - терпеть и ждать шанс, которых будет немного и использовать на 100 процентов, а красивый футбол это к сожалению не про нас! Будем надеятся и поддерживать
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Yev
1521931623
А Денисова зовут Леонель или Кристиано? Упёрлись за этого Денисова, надо тем кто есть подойти к турниру на максимальном уровне и этого будет достаточно
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санек26
1521935374
про Черчеса можно много чего сказать Но мужчины надо признать одно пока у нас в стране футбол будет построен на бабле (прием в школу маленьких футболистов и тд..... и тп........) и это доходит до Сборной как сказал болельщик Бразилии " про сборную России слышал из игроков могу отметить только Аршавина" капец ребята это было х... знает сколько лет назад НЕТ в россии футбола и доказывать обратное НЕКЕМ
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victosha
1521952514
Черчесова как бы не снимать, а назначить ему срочно как бы в помощники толкового тренера из наших -Сёмина или Бердыева - и всё успеем наладить. А так можем пролететь , как фанера над Парижем, опозориться. А он потом в свою Австрию умотает, и п....а рулём.
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BarStep
1521953105
Поздно пить боржом... О составе сборной к домашнему ЧМ (в т.ч. и кто ее будет возглавлять) нужно было думать, и начинать все с чистого листа сразу же после выхода на Евро-16... А так, сплошные мудовые рыдания....
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zigbert
1521959772
Черчесов не возьмет Денисова,поэтому надо довольствоваться тем что есть.Да и сможет ли Денисов преобразить игру сборной?
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BersBox
1521966075
Черчесов бездарность как тренер. Непонятно чем он заслужил место главного тренера сборной...
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OfaZavr
1521968073
но Денисова же он звать не хочет вот и пусть выкручивается как может.
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Полная Канистра
1521988813
да он Денисова как огня боится он скорее уйдёт из сборной и это к лучшему
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