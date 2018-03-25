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    Бубнов: «Заброс, борьба, подбор – типичный стиль игры всех команд Черчесова»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3). По мнению Бубнова, российская команда нуждается в полузащитнике «Локомотива» Игоре Денисове.

    «Матч в очередной раз показал, в каком ракурсе Черчесов видит игру нашей команды. Игроки всего лишь выполняют установку.

    Сборная не готова к чемпионату мира, общая организации игры хромает. Смолов и Алексей Миранчук совершили 37 и 31 технико-тактическое действие соответственно. Это катастрофически мало и говорит о том, что мяч просто не доходит до форвардов. Рисунка конструктивной игры в атаке нет, но с другой стороны, откуда ему взяться, если во всех командах Черчесов выстраивал игру именно таким образом – от обороны через фланги: заброс – борьба – подбор. Это типичный стиль игры всех команд Черчесова. Почему сборная должна играть по-другому, если тренер всегда работал так?

    Это самый простой стиль игры? Что поделаешь, если он видит игру таким образом, требует такого футбола. Смолов ведь сказал, что никто и не играл. Без конструктивной игры в центре поля нельзя рассчитывать на что-то серьезное. Конечно, еще одна огромная проблема – отсутствие чистого опорника. В команде нет ни одного опорного полузащитника. Глушаков сыграл очень неудачно, Паулиньо имел четыре момента, а он входил в прямую зону ответственности Дениса.

    Игорь Денисов – единственный опорник, который соответствует сборной. Он лидер, боец, может потребовать, подсказать, завести команду своим примером. У нас в сборной нет игроков такого плана», – отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.03.2018 01:13
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 марта 2018, 17:40

      да он Денисова как огня боится он скорее уйдёт из сборной и это к лучшему

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 25 марта 2018, 13:40

      Все по делу, ттд не врут! Тоска(((

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 11:54

      но Денисова же он звать не хочет вот и пусть выкручивается как может.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +30

      BersBox 25 марта 2018, 11:21

      Черчесов бездарность как тренер. Непонятно чем он заслужил место главного тренера сборной...

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 09:36

      Черчесов не возьмет Денисова,поэтому надо довольствоваться тем что есть.Да и сможет ли Денисов преобразить игру сборной?

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 марта 2018, 08:25

      скучно и стыдно...

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 25 марта 2018, 07:45

      Поздно пить боржом... О составе сборной к домашнему ЧМ (в т.ч. и кто ее будет возглавлять) нужно было думать, и начинать все с чистого листа сразу же после выхода на Евро-16... А так, сплошные мудовые рыдания....

      1
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      Рейтинг: +393

      victosha 25 марта 2018, 07:35

      Черчесова как бы не снимать, а назначить ему срочно как бы в помощники толкового тренера из наших -Сёмина или Бердыева - и всё успеем наладить. А так можем пролететь , как фанера над Парижем, опозориться. А он потом в свою Австрию умотает, и п....а рулём.

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      Рейтинг: +502

      Евгений П 25 марта 2018, 07:23

      Черчесов - это конечно ни о чём...

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      Рейтинг: +14

      александр3 25 марта 2018, 06:06

      менять тренера,чем скорей тем лучше.Иначе завалим Чемпионат-2018!!!

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