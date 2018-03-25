Бубнов: «Заброс, борьба, подбор – типичный стиль игры всех команд Черчесова»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3). По мнению Бубнова, российская команда нуждается в полузащитнике «Локомотива» Игоре Денисове.

«Матч в очередной раз показал, в каком ракурсе Черчесов видит игру нашей команды. Игроки всего лишь выполняют установку.

Сборная не готова к чемпионату мира, общая организации игры хромает. Смолов и Алексей Миранчук совершили 37 и 31 технико-тактическое действие соответственно. Это катастрофически мало и говорит о том, что мяч просто не доходит до форвардов. Рисунка конструктивной игры в атаке нет, но с другой стороны, откуда ему взяться, если во всех командах Черчесов выстраивал игру именно таким образом – от обороны через фланги: заброс – борьба – подбор. Это типичный стиль игры всех команд Черчесова. Почему сборная должна играть по-другому, если тренер всегда работал так?

Это самый простой стиль игры? Что поделаешь, если он видит игру таким образом, требует такого футбола. Смолов ведь сказал, что никто и не играл. Без конструктивной игры в центре поля нельзя рассчитывать на что-то серьезное. Конечно, еще одна огромная проблема – отсутствие чистого опорника. В команде нет ни одного опорного полузащитника. Глушаков сыграл очень неудачно, Паулиньо имел четыре момента, а он входил в прямую зону ответственности Дениса.

Игорь Денисов – единственный опорник, который соответствует сборной. Он лидер, боец, может потребовать, подсказать, завести команду своим примером. У нас в сборной нет игроков такого плана», – отметил Бубнов.