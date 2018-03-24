Адриано: «Не ожидал, что в «Спартаке» ко мне будут относиться так тепло»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано принял участие в пресс-конференции Spartak Kids, где поделился мнением о пребывании в команде.

«В первую очередь, в России впечатляет то, что на наши матчи собирается много людей, которые горячо нас поддерживают. Это делает меня очень счастливым, и я с большим удовольствием выхожу на поле.

Перед переходом в «Спартак» у меня были определeнные сомнения, потому что я какое-то время не играл. И совсем не ожидал, что ко мне будут относиться так тепло, ласково и сердечно. Поэтому я играю здесь с большим удовольствием. «Спартак» — это моя команда», — сказал бразилец.

Форвард перешел в московский клуб в январе 2017 года из «Милана» бесплатно. В текущем сезоне он забил 12 голов и отдал семь результативных передач в 31 игре всех соревнований.