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    Адриано: «Не ожидал, что в «Спартаке» ко мне будут относиться так тепло»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано принял участие в пресс-конференции Spartak Kids, где поделился мнением о пребывании в команде.

    «В первую очередь, в России впечатляет то, что на наши матчи собирается много людей, которые горячо нас поддерживают. Это делает меня очень счастливым, и я с большим удовольствием выхожу на поле.

    Перед переходом в «Спартак» у меня были определeнные сомнения, потому что я какое-то время не играл. И совсем не ожидал, что ко мне будут относиться так тепло, ласково и сердечно. Поэтому я играю здесь с большим удовольствием. «Спартак» — это моя команда», — сказал бразилец.

    Форвард перешел в московский клуб в январе 2017 года из «Милана» бесплатно. В текущем сезоне он забил 12 голов и отдал семь результативных передач в 31 игре всех соревнований.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2018 18:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 10:48

      молодец, продолжай нас радовать Луис!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 24 марта 2018, 22:12

      Желаю ему почаще целовать свою ногу!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 21:27

      Настоящий болельщик умеет отличать настоящего мастера от посредственного игрока и по его заслугам поддержка будет запредельной.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 марта 2018, 20:18

      Мы чувствуем взаимность!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 24 марта 2018, 19:19

      да потому что видели как в Шахтере играл.
      да и отдается игре на все 100%, респект таким игрокам

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 марта 2018, 19:08

      Понимание своей полезности и добропорядочное отношение со стороны клуба и болельщиков и даёт необходимый потенциал для проявления себя в играх!..

      9
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