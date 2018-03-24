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  • Полиция Амстердама арестовала более 100 английских болельщиков. Саутгейт назвал это позором

Полиция Амстердама арестовала более 100 английских болельщиков. Саутгейт назвал это позором

24 марта 2018, 18:41
3

Сборная Англии на выезде обыграла команду Голландии (1:0) в рамках товарищеской встречи.

По данным BBC, за два дня пребывания английских болельщиков в Амстердаме полиция задержала более 100 англичан. Около 60 из них были арестованы в квартале красных фонарей.

«Некоторые из них были задержаны за то, что бросали бутылки прямо в полицейских», – приводит источник слова представителя полиции.

Главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт после матча сказал, что он и команда довольны результатом, а все остальные обстоятельства пребывания команды в Голландии – позор.

Источник: BBC
Товарищеские матчи Англия Саутгейт Гарет
Комментарии (3)
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Бухбух
1521909061
Позор - это мягко сказано. Нужно английским болелам запретить выезд на все международные матчи, или сборную дисквалифицировать.
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OfaZavr
1521912172
ну вот а еще на наших постоянно пальцем показывают.
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zigbert
1521914043
Такое у английских болельщиков бывает и не единожды.
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