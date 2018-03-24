Полиция Амстердама арестовала более 100 английских болельщиков. Саутгейт назвал это позором

Сборная Англии на выезде обыграла команду Голландии (1:0) в рамках товарищеской встречи.

По данным BBC, за два дня пребывания английских болельщиков в Амстердаме полиция задержала более 100 англичан. Около 60 из них были арестованы в квартале красных фонарей.

«Некоторые из них были задержаны за то, что бросали бутылки прямо в полицейских», – приводит источник слова представителя полиции.

Главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт после матча сказал, что он и команда довольны результатом, а все остальные обстоятельства пребывания команды в Голландии – позор.