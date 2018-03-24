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    Полиция Амстердама арестовала более 100 английских болельщиков. Саутгейт назвал это позором

    Сборная Англии на выезде обыграла команду Голландии (1:0) в рамках товарищеской встречи.

    По данным BBC, за два дня пребывания английских болельщиков в Амстердаме полиция задержала более 100 англичан. Около 60 из них были арестованы в квартале красных фонарей.

    «Некоторые из них были задержаны за то, что бросали бутылки прямо в полицейских», – приводит источник слова представителя полиции.

    Главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт после матча сказал, что он и команда довольны результатом, а все остальные обстоятельства пребывания команды в Голландии – позор.

    Источник: BBC

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    24.03.2018 18:41
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 20:54

      Такое у английских болельщиков бывает и не единожды.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 20:22

      ну вот а еще на наших постоянно пальцем показывают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 24 марта 2018, 19:31

      Позор - это мягко сказано. Нужно английским болелам запретить выезд на все международные матчи, или сборную дисквалифицировать.

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