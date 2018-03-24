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  • Веретенников: «Кутепов опять разочаровал, а Глушаков – огорчил»

Веретенников: «Кутепов опять разочаровал, а Глушаков – огорчил»

24 марта 2018, 12:52
23

Бывший нападающий волгоградского «Ротора» Олег Веретенников поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России против бразильцев (0:3). Эксперту не понравилась игра спартаковцев.

«Поражение сборной России, естественно, вызвало неприятные эмоции. Наша команда очень плохо сыграла в защите и при выходе из обороны.

В очередной раз разочаровал Илья Кутепов. Но особенно меня огорчила игра Дениса Глушакова. Оставил ли кто-то положительные впечатления? Кроме голкипера Игоря Акинфеева, наверное, никто», – сказал Веретенников.

27 марта наша команда сыграет с французами.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Глушаков Денис Кутепов Илья
Комментарии (23)
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Чехов на Садовой
1521887133
Гипертрофированное самомнение, взаимные обидки, эгоизм, разжижение мозга на фоне халявного бабла !!! Это касается всех - и игроков и тренеров.
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sined1951
1521890699
Рейтинг: +319 sined1951 8 минут назад Пожаловаться Ребята, давайте не будем хамить и обзывать нехорошими словами тренера и игроков. Нужно понимать, что наша сборная не соперник Бразилии и т.д. Журналисты специально вам впудривают в мозги, сто наша сборная готова на равных играть с ведущими командами, а вы как бараны в это верите. Наша главная задача на чемпионате мира- провести его качественно, чтобы и болельщики, и футболисты были довольны. Хочется чтобы это был настоящий праздник футбола, чтобы проявились новые классные футболисты, чтобы были интересные боевые матчи. Ну а сборная- как сыграет, так сыграет. Единственное, что мы можем не простить ей-это нежелание биться на поле за результат, равнодушие в игре.
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baddy
1521890992
Да причем тут Черчесов? Да и игроков-то нет, столько травмированных. Сыграли как смогли. Да и не забили пару, тренер виноват что игроки не попадают.
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woyser
1521891158
Правильно сказал. Глушакова вообще надо в основе не выпускать, пусть на замене посидит 2-3 игры, может звезду скинет, да вернётся на прежний уровень. Ну а Кутепов откровенно слаб. Жаль Акинфеева, его в очередной раз оборона подставила. Миранчуку не фортило, да и был он как не в своей тарелке. В общем цельной сборной на поле не было.
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Рубинище
1521893607
Пока такие футболёры, как Глушаков и Самедов будут в основе, нам ничего не светит.. как и Спартаку .. максимум будут бороться за выход из группы и то в ЛЕ.. это их потолок игры-футболистов..развития нет, играют всё хуже и хуже. пас отдать не могут, медленные..один в один обыграть космос..могут выдать супер игру раз в пол года и то с командами второй восьмёрки...игра не ладится у них страдает вся команда, а слабый, проф не пригодный тренер только усугубляет. Черчесов даже настроить команду не может, устроил панибратство.
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Диктор
1521893756
А с каких это пор игрок Волгоградского Ротора стал Российским экспертом?
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niko5
1521900512
Кутепов то как раз сыграл не хуже всех!!Это одна из лучших его игр!!!На 65 игру в списке лучших команд наиграли!!А чего вы ждали?-что они бразильцев переиграют?
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APchelov
1521901709
Глушакова вообще не должно быть в основе. Тогда и огорчений не случится
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zigbert
1521902131
Хотелось бы послушать его мнение по нападающим.
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aam
1521905886
До ЧМ осталось пару месяцев, а они всё сыгрываются и сыгрываются и никак не сыграются...
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