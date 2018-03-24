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    Веретенников: «Кутепов опять разочаровал, а Глушаков – огорчил»

    Бывший нападающий волгоградского «Ротора» Олег Веретенников поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России против бразильцев (0:3). Эксперту не понравилась игра спартаковцев.

    «Поражение сборной России, естественно, вызвало неприятные эмоции. Наша команда очень плохо сыграла в защите и при выходе из обороны.

    В очередной раз разочаровал Илья Кутепов. Но особенно меня огорчила игра Дениса Глушакова. Оставил ли кто-то положительные впечатления? Кроме голкипера Игоря Акинфеева, наверное, никто», – сказал Веретенников.

    27 марта наша команда сыграет с французами.

    Источник: Газета.ру

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    24.03.2018 12:52
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 марта 2018, 16:22

      он наверное только 3 фамилии знает кто играл а другие это так с улицы пришли

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 24 марта 2018, 18:38

      До ЧМ осталось пару месяцев, а они всё сыгрываются и сыгрываются и никак не сыграются...

      1
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      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > aam 24 марта 2018, 20:02

      Очень трудно сыграться особенно когда ты в ресторане с друзьями!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 17:35

      Хотелось бы послушать его мнение по нападающим.

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > zigbert 24 марта 2018, 20:05

      Отрезаны бали от полузащиты! да и что они могут показать когда почти весь матч отбивались!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 марта 2018, 17:28

      Глушакова вообще не должно быть в основе. Тогда и огорчений не случится

      0
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      Рейтинг: +320

      ваавва > APchelov 24 марта 2018, 17:51

      Кокоши не будет и на том спасибо!!!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > APchelov 25 марта 2018, 16:25

      и болотного подальше от греха

      -1
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      Рейтинг: +223

      niko5 24 марта 2018, 17:08

      Кутепов то как раз сыграл не хуже всех!!Это одна из лучших его игр!!!На 65 игру в списке лучших команд наиграли!!А чего вы ждали?-что они бразильцев переиграют?

      1
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      Рейтинг: +8026

      nik55 24 марта 2018, 17:02

      играть не умеют все игроки

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 марта 2018, 15:40

      Беда с Кутеповым. Где только он не напортачил.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 марта 2018, 15:25

      Для нынешнего состава сыграли неплохо.Местами,конечно,смешили женские половые органы,но пора уже всем привыкнуть.Впереди новые приключения....

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 марта 2018, 15:15

      А с каких это пор игрок Волгоградского Ротора стал Российским экспертом?

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      Рейтинг: +3282

      woyser > Диктор 25 марта 2018, 03:56

      С тех самых, когда экспертами стали игроки Спартака, Локомотива, Зенита и т.п и т.д

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 24 марта 2018, 15:13

      Пока такие футболёры, как Глушаков и Самедов будут в основе, нам ничего не светит.. как и Спартаку .. максимум будут бороться за выход из группы и то в ЛЕ.. это их потолок игры-футболистов..развития нет, играют всё хуже и хуже. пас отдать не могут, медленные..один в один обыграть космос..могут выдать супер игру раз в пол года и то с командами второй восьмёрки...игра не ладится у них страдает вся команда, а слабый, проф не пригодный тренер только усугубляет. Черчесов даже настроить команду не может, устроил панибратство.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Рубинище 25 марта 2018, 16:35

      ну раз помянул Спартак то ваши где то там на задворках плавают . Отстойным футболёрам гёкденизу и азмуну ПРИВЕТ ПЕРЕДАВАЙ если что

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