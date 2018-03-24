Веретенников: «Кутепов опять разочаровал, а Глушаков – огорчил»

он наверное только 3 фамилии знает кто играл а другие это так с улицы пришли
Бывший нападающий волгоградского «Ротора» Олег Веретенников поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России против бразильцев (0:3). Эксперту не понравилась игра спартаковцев.
«Поражение сборной России, естественно, вызвало неприятные эмоции. Наша команда очень плохо сыграла в защите и при выходе из обороны.
В очередной раз разочаровал Илья Кутепов. Но особенно меня огорчила игра Дениса Глушакова. Оставил ли кто-то положительные впечатления? Кроме голкипера Игоря Акинфеева, наверное, никто», – сказал Веретенников.
27 марта наша команда сыграет с французами.