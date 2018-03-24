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    Главные новости дня. Сборная России крупно проиграла Бразилии, Денисов не будет играть на ЧМ

    Сборная России пропустила три мяча от Бразилии.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2018 01:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 24 марта 2018, 09:48

      Лиха беда, начало...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 марта 2018, 09:33

      Тренера гнать надо, и спартаковских тоже.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 24 марта 2018, 07:49

      НУЖНО как когда то за месяц Лобановского поставили и он кстати дошел до 1/4.. а если серьёзно .то срочно нужно ставить Бердыева и к ответственности коррупционеров . которые назначили Не титулованного Черчесова !

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      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 24 марта 2018, 07:42

      Черчесов трус, никогда этого не понимал . Почему твой конфликт м игроком важнее команды ? Идите в песочнице играть . Работа есть работа , а личные отношения совсем другое дело .

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 24 марта 2018, 01:12

      Нисколько не сомневался в победе Бразилии!!! но не думал, что с таким крупным счётом!!!

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