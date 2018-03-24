Главные новости дня. Сборная России крупно проиграла Бразилии, Денисов не будет играть на ЧМ

Сборная России пропустила три мяча от Бразилии.

Виллиану понравилась игра Головина.

Денисов не будет вызван в сборную России.

Дудь рассказал подробности конфликта Черчесова и Денисова.

Черчесов ответил, зачем в сборную России вызывается Габулов.

Семин прокомментировал перенос матча «Амкар» – «Локомотив» в Москву.

Фанаты «Амкара» отправили гневное послание руководству клуба.

Стадион в Калининграде готов ко вводу в эксплуатацию.

«МЮ» хочет включить Погба в сделку по Неймару.

Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси».