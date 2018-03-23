«Манчестер Юнайтед» готов предложить 300 миллионов за Неймара. Погба может быть включен в сделку

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в размере около 300 миллионов евро за нападающего «ПСЖ» Неймара. Существует вариант, при котором в сделку может быть включен полузащитник манкунианцев Поль Погба.

Самому бразильцу «красные дьяволы» могут предложить зарплату примерно 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Испанию – в «Реал» или «Барселону». Нынешний контракт футболиста, который перешел в «ПСЖ» прошлым летом, рассчитан до июня 2022 года.