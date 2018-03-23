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    «Манчестер Юнайтед» готов предложить 300 миллионов за Неймара. Погба может быть включен в сделку

    «Манчестер Юнайтед» готовит предложение в размере около 300 миллионов евро за нападающего «ПСЖ» Неймара. Существует вариант, при котором в сделку может быть включен полузащитник манкунианцев Поль Погба.

    Самому бразильцу «красные дьяволы» могут предложить зарплату примерно 35 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Испанию – в «Реал» или «Барселону». Нынешний контракт футболиста, который перешел в «ПСЖ» прошлым летом, рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Diario Gol

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    23.03.2018 14:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 11:55

      Скорей всего у Неймара другая цель.

      0
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      Рейтинг: +43

      MU777 24 марта 2018, 00:48

      На самом деле МЮ приготовил 500 млн фунтов + Погба за Неймара, и его оклад составит 1 млн фунтов в неделю. Ну и бонусы разумеется.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > MU777 24 марта 2018, 10:20

      =)

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 23 марта 2018, 23:09

      Нафига козе баян?

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 23 марта 2018, 16:25

      Когда такое читаешь, то невольно пытаешься примерить все эти цифорки на себя и получается вот что; Человек , получивший университетское образование, потративший на это время жизни , прочитавший много, очень много нужных и не очень нужных книг просто ничто по сравнению с другим человеком на этой же планете, который в свою очередь ,возможно не прочитал ни одной книги, кроме букваря, не потративший ни дня на высшее образование , но тем не менее , разница в оплате труда настолько велика, что поневоле хочется вжать плечи и глядя снизу вверх бормотать : О , великий и всемогущий Неймар...

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      Рейтинг: +138

      CatMatros > raritet 23 марта 2018, 20:03

      Есть куда более яркие примеры чем футболисты.
      Тейлор Свифт знаешь?Певичка,которая за позапрошлый год только 170 лямов заработала чистых денег.За прошлый около 150 млн.По сравнению с ее заработком футболисты,которые ежедневно тренируются,получают травмы и психологическое давление на матчах и в целом просто грузчики из "Пятерочки".У нее сверхкрутой голос?Нет.У нее сверхсложная музыка?Нет опять же.Просто она успешна в шоу-бизнесе.

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 23 марта 2018, 15:31

      в Англии его быстро поломают(

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      Рейтинг: +571

      levon_man 23 марта 2018, 15:30

      Здесь надо перефразировать КЛАССИКА
      Как Вы, ребята не садитесь,
      Но в футблоисты не годитесь
      Надо дирижера менять, я не бабками сорить

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