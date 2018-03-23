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    Товарищеский матч. Сборная Бразилии разгромила Россию

    Сборная России в товарищеском матче проиграла сборной Бразилии со счетом 0:3.

    Счет открыл защитник гостей Жоао Миранда на 53-й минуте. На 62-й минуте преимущество удвоил хавбек «Барселоны» Филипе Коутиньо, реализовав пенальти. Третий гол забил полузащитник Паулиньо на 66-й минуте.

    Товарищеский матч. Сборные

    Россия – Бразилия – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Миранда, 53; 0:2 – Коутиньо (с пенальти), 62; 0:3 – Паулиньо, 66.

    Россия: Акинфеев, Комбаров (Жирков, 76), Кутепов, Гранат, Кудряшов, Самедов (Смольников, 79), Глушаков (Антон Миранчук, 63), Головин, Зобнин (Ерохин, 85), Алексей Миранчук (Дзагоев, 53), Смолов (Заболотный, 71).

    Бразилия: Алисон, Марсело, Миранда (Жеромел, 86), Тиаго Силва, Алвес (Фагнер, 83), Каземиро, Паулиньо (Аугусто, 71), Коутиньо (Фред, 79), Дуглас Коста, Виллиан (Тайсон, 79), Жезус (Фирмино, 65).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 20:55
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    Комментарии179
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 14:04

      То ли повлиял авторитет Бразилии.Психологическое давление присутствовало на протяжении всего матча.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 13:32

      первый тайм еще более менее, а во втором наш уровень во всей красе плюс бразильцы даже особо и не напрягались.

      8
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 24 марта 2018, 05:43

      Уровень Бразилии конечно космос, когда комментатор сказал, что единственный игрок сборной Бразилии не из топ клуба это Миранда, я почему то сразу подумал, что он нам и забьёт.))Правда, комментатор почему не считает Интер топ клубом...ну да ладно.
      Самый слабый игрок сборной в этом матче был Глушаков, все проиграл, фолил, все передачи не точные, обрезал..Уороче его надо было менять через 20 минут после начала матча.Опорник так не может и не должен играть.Акинфееву вчера надо было золотой мяч вручить!!Будем надеяться на достойное выступление на ЧМ-18, только нас ещё Франция перед этим мордой поводит по газону..!

      1
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 24 марта 2018, 05:24

      Самое тупое и безмозглое решение было назначить на пост главного тренера Черчесова , за все это время на посту он ни сделал ничего что бы как то улучшить игру , сборная России неготова к чемпионату мира вообще и вряд ли что то изменится с таким отстойным тренером . Игра сборной напоминает стадо баранов которые не знают что делать с мячом . Может еще не поздно поменять тренера и пригласить кого нибудь более сведущего в игре . Это же просто позор а не игра в исполнении сборной России .

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 марта 2018, 05:11

      Получилось то,чего мы на нынешний момент стоим.А стоим ,к сожалению немного...НО!Это НАША сборная и другой у нас ещё долго не будет!Будем болеть за парней за тех кто есть и конечно надеяться на лучший исход!Удачи сборная!!!

      1
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      Рейтинг: +27

      mar-kempes 24 марта 2018, 05:09

      Облом,полнейший.Нужна срочная корректировка состава,потом будет поздно.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > mar-kempes 24 марта 2018, 05:16

      А корректировать в общем то и не кем.Ну нет у нас выбора как у тех же Германии или лягушатников с испанцами.Сам подсчитай количество команд в РФПЛ,количество легионеров в них и наших.Вот из этой оставшейся жалкой кучки Черчесов и пытается сваять что-то путнее.Но увы,лимит чудес для нашей сборной похоже что исчерпан...

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 марта 2018, 03:35

      Ужасный матч, я не видел сегодня оборону нашей сборной, ее просто не было. На поле играли несколько атакующих игроков и вратарь. Просто ужас. Салах на ЧМ я думаю может повторить рекорд Саленко играя против нас.

      2
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 24 марта 2018, 03:26

      Видимо,во втором Тренер разрешил поиграть в открытый футбол. Результат налицо.

      0
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 24 марта 2018, 02:02

      ох не будет делов с черчесовым. у него всегда так по началу ничего вроде, а потом сдуваются команды. пух любит накинуть, а подольше пообщавшись палиться, что фафарон))

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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 > nailvakh 24 марта 2018, 05:26

      Стоит только вспомнить как он развалил Спартак будучи главным тренером .

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 24 марта 2018, 00:58

      И ещё французам проиграют и только один негатив от этих матчей, соперников надо выбирать равных,тогда и будет интерес посмотреть.

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