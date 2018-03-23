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Товарищеский матч. Сборная Бразилии разгромила Россию

23 марта 2018, 20:55
187

Сборная России в товарищеском матче проиграла сборной Бразилии со счетом 0:3.

Счет открыл защитник гостей Жоао Миранда на 53-й минуте. На 62-й минуте преимущество удвоил хавбек «Барселоны» Филипе Коутиньо, реализовав пенальти. Третий гол забил полузащитник Паулиньо на 66-й минуте.

Товарищеский матч. Сборные

Россия – Бразилия – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Миранда, 53; 0:2 – Коутиньо (с пенальти), 62; 0:3 – Паулиньо, 66.

Россия: Акинфеев, Комбаров (Жирков, 76), Кутепов, Гранат, Кудряшов, Самедов (Смольников, 79), Глушаков (Антон Миранчук, 63), Головин, Зобнин (Ерохин, 85), Алексей Миранчук (Дзагоев, 53), Смолов (Заболотный, 71).

Бразилия: Алисон, Марсело, Миранда (Жеромел, 86), Тиаго Силва, Алвес (Фагнер, 83), Каземиро, Паулиньо (Аугусто, 71), Коутиньо (Фред, 79), Дуглас Коста, Виллиан (Тайсон, 79), Жезус (Фирмино, 65).

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Бразилия Россия
Комментарии (187)
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rammax fcsm
1521828076
а прикиньте, что было бы, если б бразилы РЕАЛЬНО НАПРЯГАЛИСЬ!!!????
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Shogun
1521828207
Очередной раз убедился играли в футбол только представители ЦСКА и как раньше еще помню при Гусе и Вадике с Фабио, спартачи в сборной жди беды, поэтому их никто и не брал, ну максимум одного, а раз усатый еще в сборной, то это тотальные похороны, да и латиносы играли на 2й скорости, нехотя видимо, Игорёк лучший, против лягушек смотреть не буду кое как и этот матч дотерпел
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Полная Канистра
1521828741
забивать не кому в обороне раздрай ну ничего научимся встречайте лягушатников итог такой же будет Привет физруку!
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1521829346
Акинфеев лучше!!!.В обороне полный провал!Защита все время не успевала сначала Самедов отрабатывает в защите вместо Кутепова и попадает в голову Акинфеёву ,а затем угловой и гол. Потом Головин отрабатывает вместо Кудряшова и зарабатывает пенальти это второй гол. Про третий и говорить нечего. В полузащите лучшее Головин, Ал.Миранчук. Глушаков в этом матче чистенько ошибался впрочем как и вся сборная Нападение ни какое. Но в челом игра понравилась, особенно первый тайм. Удачи сборной!!!Вперед Россия!!!
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Dimon 007
1521830396
Головин дно..... Дзагоев дно... аканфееву везёт с попадание мяча в тело... Гнать коней из сборной надо! Когда Черчесов уже поймёт, что Акинфеев в течении 15 лет играет ОДНИМ составом в защите...., что в клубе, что в сборной.... но не может он руководить защитой когда в ней другие игроки..... прослеживаешься трусливость команды, нет лидера, нет костяка футболистов способных взять игру на себя.... Создаётся полное ощущение, что они видят друг друга только на игре......
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Ilya_1953
1521831649
Кутепов, Смолов, Глушаков, Заболотный, да и Зобнин - вообще левые. Все единоборства были проиграны, мало того первый гол привез Глушаков, Кутепов - третий. Смолов ни разу не зацепился за мяч, Зобнин - переоценен, почти все единоборства проиграл. Не хватало Денисова в середине. Черчесов высокомерный кретин, но зато свой: хорошо работает с откатами, поэтому он там. Результат никому не нужен цель - использовать ЧМ ради пиара.
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anatolich72
1521831795
Лидера нет ,дед нужен как Горлукович чтоб рявкал на всех и авторитет был.3-0 проигрываем а Смолов на скамейке зубы скалит аж противно. Денисов мог бы стать таким с его характером,но Черчесов упёрся как баран откинь амбиции,престиж страны на кону.
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Татарин за ЦСКА
1521832536
Акинфеев лучший игрок из нашей сборной.
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yorgenbarenz
1521833075
Глушаков был не очень.Видимо,сказалась нагрузка на основной работе.Тяжело ходить по городу и сбивать мячом квадракоптеры и беспилотники .)
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OfaZavr
1521887530
первый тайм еще более менее, а во втором наш уровень во всей красе плюс бразильцы даже особо и не напрягались.
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