Товарищеский матч. Сборная Бразилии разгромила Россию

Сборная России в товарищеском матче проиграла сборной Бразилии со счетом 0:3.

Счет открыл защитник гостей Жоао Миранда на 53-й минуте. На 62-й минуте преимущество удвоил хавбек «Барселоны» Филипе Коутиньо, реализовав пенальти. Третий гол забил полузащитник Паулиньо на 66-й минуте.

Товарищеский матч. Сборные

Россия – Бразилия – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Миранда, 53; 0:2 – Коутиньо (с пенальти), 62; 0:3 – Паулиньо, 66.

Россия: Акинфеев, Комбаров (Жирков, 76), Кутепов, Гранат, Кудряшов, Самедов (Смольников, 79), Глушаков (Антон Миранчук, 63), Головин, Зобнин (Ерохин, 85), Алексей Миранчук (Дзагоев, 53), Смолов (Заболотный, 71).

Бразилия: Алисон, Марсело, Миранда (Жеромел, 86), Тиаго Силва, Алвес (Фагнер, 83), Каземиро, Паулиньо (Аугусто, 71), Коутиньо (Фред, 79), Дуглас Коста, Виллиан (Тайсон, 79), Жезус (Фирмино, 65).