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    Стадион в Калининграде, который примет матчи ЧМ, получил разрешение на ввод в эксплуатацию 

    Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что стадион в Калининграде, который примет бати ЧМ-2018, получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

    «Стадион готов к вводу в эксплуатацию. Думаю, что если не сегодня, то завтра все бумаги уже будут подписаны и будет подтверждена готовность к тестовым матчам, которые состоятся в апреле и мае. Это современный стадион: 35 тысяч мест, прекрасное поле, все необходимое оборудование», – сказал Дворкович.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: 1tv.ru

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    23.03.2018 20:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 марта 2018, 21:07

      Нам там - быть!

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