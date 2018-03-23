Стадион в Калининграде, который примет матчи ЧМ, получил разрешение на ввод в эксплуатацию 

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что стадион в Калининграде, который примет бати ЧМ-2018, получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Стадион готов к вводу в эксплуатацию. Думаю, что если не сегодня, то завтра все бумаги уже будут подписаны и будет подтверждена готовность к тестовым матчам, которые состоятся в апреле и мае. Это современный стадион: 35 тысяч мест, прекрасное поле, все необходимое оборудование», – сказал Дворкович.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.