Газзаев – о матче с Бразилией: «Жалкое зрелище… Но мы все равно должны поддержать нашу сборную»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением товарищеском матче против сборной Бразилии (0:3).

«Жалкое зрелище… Мы проиграли практически во всех компонентах игры, которые только существуют…

До счета 0:3 практически ничего не было – только потом бразильцы встали, пошла череда замен, у нас же началась своего рода агония. Будем честны: бразильцы забили бы еще мяча два-три, если бы не Акинфеев. Очень сложно говорить о каких-то перспективах. Они туманны…

Но я хочу сказать вот о чем. Мы должны все равно поддержать нашу сборную – потому что она наша. И очень важно сделать верные выводы, извлечь правильные уроки из этой игры.

Бразилия – хороший соперник, это команда, которая будет реально претендовать на победу на чемпионате мира 2018 года. И на ее фоне хорошо видны наши слабые стороны.

Если кого-то и можно выделить в нашей сборной, то это, к сожалению, только двое – Акинфеев и Головин. В первом тайме мы еще пытались сопротивляться. Но во втором практически рухнули. Однако такие матчи – против Бразилии, Франции, Аргентины, Испании – все равно нужны. Играя с сильными соперниками, ты тоже будешь стремиться быть сильным. Именно такие оппоненты по товарищеским матчам нам нужны», – сказал Газзаев.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!