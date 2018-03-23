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    Газзаев – о матче с Бразилией: «Жалкое зрелище… Но мы все равно должны поддержать нашу сборную»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением товарищеском матче против сборной Бразилии (0:3).

    «Жалкое зрелище… Мы проиграли практически во всех компонентах игры, которые только существуют…

    До счета 0:3 практически ничего не было – только потом бразильцы встали, пошла череда замен, у нас же началась своего рода агония. Будем честны: бразильцы забили бы еще мяча два-три, если бы не Акинфеев. Очень сложно говорить о каких-то перспективах. Они туманны…

    Но я хочу сказать вот о чем. Мы должны все равно поддержать нашу сборную – потому что она наша. И очень важно сделать верные выводы, извлечь правильные уроки из этой игры.

    Бразилия – хороший соперник, это команда, которая будет реально претендовать на победу на чемпионате мира 2018 года. И на ее фоне хорошо видны наши слабые стороны.

    Если кого-то и можно выделить в нашей сборной, то это, к сожалению, только двое – Акинфеев и Головин. В первом тайме мы еще пытались сопротивляться. Но во втором практически рухнули. Однако такие матчи – против Бразилии, Франции, Аргентины, Испании – все равно нужны. Играя с сильными соперниками, ты тоже будешь стремиться быть сильным. Именно такие оппоненты по товарищеским матчам нам нужны», – сказал Газзаев.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2018 23:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 24 марта 2018, 10:35

      Это даже не зрелище,а полная стыдоба! И дело даже не в том,что проиграли бразильцам с крупным счетом,а в том,что на поле не было КОМАНДЫ,а был набор
      отбывающим номер игроков,за исключением вратаря и двух-трех игроков,старавшихся себя показать! И что мы имеем? Футболистов,не умеющих быстро точно пасовать,пробивать по воротам,не умеющих исполнять стандарты,не умеющих играть в обороне-но зато имеющих ГЛАВНОГО ЛЫСОГО ТРЕНЕРА С ОГРОМНОЙ ГОРДЫНЕЙ!

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 марта 2018, 04:47

      Это - не зрелище, это - избиение младенцев. Ткнули Черчесова в его же дерьмо, а он уже нашел и озвучил положительные моменты...

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 марта 2018, 23:34

      Впечатление удручающее.

      1
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      Рейтинг: +29

      Belaz_72 > DOCTOR PENALTY 23 марта 2018, 23:38

      Был на стадионе. Могу тебя заверить, данное впечатление не у тебя одного.

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