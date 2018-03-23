Фирмино: «Сейчас лучший период в моей карьере»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино поделился мнением о мерсисайдской команде.

«Испытываю ли я давление в связи с игрой Салаха? Нет! У нас отличные отношения в «Ливерпуле». Многие говорят о силе нашей атаки, куда еще входит Мане. Но у нас вся команда играет на высоком уровне, что дает класс в нападении.

Мы думаем коллективно. Чем больше игроков забивают, тем лучше. В такой ситуации «Ливерпуль» остается в выигрыше.

Сейчас лучший момент моей карьере. Я счастлив, потому что в моей жизни все идет хорошо как в личном плане, так и в профессиональном. Хороший период у нашей команды тоже помогает, игроки хорошо ладят друг с другом. Клопп – отличный тактик и тренер», – сказал Фирмино.

Ранее сообщалось, что Фирмино может перейти в «Баварию».