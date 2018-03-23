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    Фирмино: «Сейчас лучший период в моей карьере»

    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино поделился мнением о мерсисайдской команде.

    «Испытываю ли я давление в связи с игрой Салаха? Нет! У нас отличные отношения в «Ливерпуле». Многие говорят о силе нашей атаки, куда еще входит Мане. Но у нас вся команда играет на высоком уровне, что дает класс в нападении.

    Мы думаем коллективно. Чем больше игроков забивают, тем лучше. В такой ситуации «Ливерпуль» остается в выигрыше.

    Сейчас лучший момент моей карьере. Я счастлив, потому что в моей жизни все идет хорошо как в личном плане, так и в профессиональном. Хороший период у нашей команды тоже помогает, игроки хорошо ладят друг с другом. Клопп – отличный тактик и тренер», – сказал Фирмино.

    Ранее сообщалось, что Фирмино может перейти в «Баварию».

    Источник: Goal.com

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    23.03.2018 20:26
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