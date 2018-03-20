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    «Бавария» может купить Фирмино в случае ухода Левандовского в «Реал»

    «Бавария» рассматривает кандидатуру нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино как потенциальную замену Роберту Левандовскому.

    Мюнхенцы будут готовы приобрести 26-летнего футболиста, если поляк летом перейдет в «Реал».

    Нынешний контракт Фирмино с красными рассчитан до июня 2020 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.

    В текущем сезоне бразилец принял участие в 42-х матчах, записав в свой актив 23 мяча и 13 голевых передач.

    Источник: Daily Star

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    20.03.2018 15:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 марта 2018, 19:50

      У Клоппа наверняка будет идея поменять на Джошуа Киммиха.

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 20 марта 2018, 17:11

      Это,даже не смешно. 50млн.

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      Рейтинг: +169

      TY13R 20 марта 2018, 15:58

      мне кажется это не тот нап на которого нужно менять Левандовски

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 марта 2018, 15:43

      И Левандовски никуда не уйдёт, следовательно и Фирмино покупать Бавария не станет. Так что Юрген Клопп, прочтя мой пост, может спать спокойно))

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