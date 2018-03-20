«Бавария» может купить Фирмино в случае ухода Левандовского в «Реал»

«Бавария» рассматривает кандидатуру нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино как потенциальную замену Роберту Левандовскому.

Мюнхенцы будут готовы приобрести 26-летнего футболиста, если поляк летом перейдет в «Реал».

Нынешний контракт Фирмино с красными рассчитан до июня 2020 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 42-х матчах, записав в свой актив 23 мяча и 13 голевых передач.