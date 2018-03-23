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    Тите изучал русский язык в знак уважения к России

    Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о том, как и для чего он в прошлом году изучал русский язык.

    «Спасибо! Это знак уважения к стране, где пройдет чемпионат мира.

    Нам показалось, что изучение языка поможет стать ближе к России, наладить дружеские отношения. Ведь футбол объединяет людей.

    Я, конечно, не могу изъясняться по-русски, но некоторые фразы выучил», – рассказал специалист.

    Напомним, что «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию товарищеского матча Россия – Бразилия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2018 11:35
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 23 марта 2018, 17:57

      Водка, матрешка, балалайка, Спартак-чемпион.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 23 марта 2018, 17:06

      То есть мат выучил.

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