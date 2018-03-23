Тите изучал русский язык в знак уважения к России

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о том, как и для чего он в прошлом году изучал русский язык.

«Спасибо! Это знак уважения к стране, где пройдет чемпионат мира.

Нам показалось, что изучение языка поможет стать ближе к России, наладить дружеские отношения. Ведь футбол объединяет людей.

Я, конечно, не могу изъясняться по-русски, но некоторые фразы выучил», – рассказал специалист.

Напомним, что «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию товарищеского матча Россия – Бразилия.