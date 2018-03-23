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    Луис Адриано не хотел выступать за сборную Украины

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано пояснил историю, согласно которой он давал обещание сыграть за сборную Украины в свою бытность футболистом донецкого «Шахтера».

    Напомним, бразилец выступал за украинский клуб с 2007 по 2015 год. За это время он провел 162 матча, в которых забил 77 голов в различных турнирах.

    – Когда вы были в «Шахтере», то еще до своего первого вызова в сборную Бразилии сказали, что с радостью бы выступили за сборную Украины. Тогда что-то не получилось. Почему?

    – На самом деле все было не так. Меня журналист спросил – точно так же, как вы сейчас, – хотел бы я играть за украинскую сборную. Я ответил: «Никаких проблем». Но слов о том, что именно хочу выступать за Украину, – не было.

    – А болельщики говорили, что Луису Адриано надо упасть в ноги и молить, чтобы он стал играть за сборную Украины.

    – Мне приятно, что так говорили. Но видите – в результате за Украину так и не сыграл.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2018 08:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 марта 2018, 11:22

      Разумно. За проигрыш, фашисты (они же расисты) могли помыть Луиса ... белизной.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 марта 2018, 10:40

      Нехай живе она без Луиса.

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