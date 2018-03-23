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Бышовец назвал сборную Бразилии без Неймара неинтересной

23 марта 2018, 07:18
6

Известный российский тренер Анатолий Бышовец считает, что результат предстоящего товарищеского матча со сборной Бразилии все же важен для российской команды.

Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в «Лужниках» в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени.

— На матч Россия — Бразилия продано больше 50 тысяч билетов. Ожидания фанатов будут оправданны?

— Болельщики в любом случае не расстроятся. Во-первых, мы соскучились по сборной России. Во-вторых, есть на что посмотреть, свои интересные моменты. В сборной ведь сложная ситуация из-за травмированных игроков. Тренерам нужно искать замену, используя внутренние резервы. Поискать новые игровые связки, закрепить старые варианты построения игры. В-третьих, результат все же важен для сборной России. Хотим мы этого или нет, но футболисты и тренеры будут стремиться победить. Да и уровень игроков в команде Бразилии достаточно высок, чтобы вызывать интерес болельщиков.

— Вы упомянули, что сборной России нужна победа. Ждете рубку?

— В таких товарищеских матчах, конечно, можно говорить о бескомпромиссности борьбы, но любую цену за победу отдавать никто не будет. Важно, в каком состоянии окажутся бразильцы. Те же игроки из АПЛ явно приехали в сборную на фоне усталости.

— Осенью в «Лужники» приезжала сборная Аргентины. Для болельщиков, футболистов и тренеров какой соперник интереснее и полезнее?

— Без Неймара интерес к Бразилии снижается. Его игра, его влияние на качество и результат команды действительно присутствуют. С другой стороны, Россия будет играть с соперником, который даст возможность увидеть собственные слабости и проблемы. И в перспективе это исправить.

Источник: «Спорт день за днем»
Чемпионат мира Россия Бразилия Бышовец Анатолий
Комментарии (6)
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acer2003
1521779940
Сборная Бразидии,априори не может быть не интересной!
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Dimon 007
1521783876
А какая сборная для него интересна?!
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САДЫЧОК
1521788598
мы помним разгром от Бразилии сборной Бышовца
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OfaZavr
1521794846
у них и без Неймара звезд и сильных исполнителей хватает, в любом случаи будет интересно.
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Selecao1982
1521799961
Игра со сборной Бразилии для любой страны в мире будь этот матч товарищеский или официальный неважно это уже событие, есть Германия, Аргентина, Франция или Испания, но именно от матчей с Бразилией все ждут чего-то особенного.
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vovan55
1521840775
вот сказанул "спец" так сказанул...и зачем у этих "мудрецов" интервью брать - только засорять сайт...
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