Бышовец назвал сборную Бразилии без Неймара неинтересной

Известный российский тренер Анатолий Бышовец считает, что результат предстоящего товарищеского матча со сборной Бразилии все же важен для российской команды.

Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в «Лужниках» в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени.

— На матч Россия — Бразилия продано больше 50 тысяч билетов. Ожидания фанатов будут оправданны?

— Болельщики в любом случае не расстроятся. Во-первых, мы соскучились по сборной России. Во-вторых, есть на что посмотреть, свои интересные моменты. В сборной ведь сложная ситуация из-за травмированных игроков. Тренерам нужно искать замену, используя внутренние резервы. Поискать новые игровые связки, закрепить старые варианты построения игры. В-третьих, результат все же важен для сборной России. Хотим мы этого или нет, но футболисты и тренеры будут стремиться победить. Да и уровень игроков в команде Бразилии достаточно высок, чтобы вызывать интерес болельщиков.

— Вы упомянули, что сборной России нужна победа. Ждете рубку?

— В таких товарищеских матчах, конечно, можно говорить о бескомпромиссности борьбы, но любую цену за победу отдавать никто не будет. Важно, в каком состоянии окажутся бразильцы. Те же игроки из АПЛ явно приехали в сборную на фоне усталости.

— Осенью в «Лужники» приезжала сборная Аргентины. Для болельщиков, футболистов и тренеров какой соперник интереснее и полезнее?

— Без Неймара интерес к Бразилии снижается. Его игра, его влияние на качество и результат команды действительно присутствуют. С другой стороны, Россия будет играть с соперником, который даст возможность увидеть собственные слабости и проблемы. И в перспективе это исправить.