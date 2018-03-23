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  • Кришито: «В «Зените» недовольны вылетом из Лиги Европы. Да и в РФПЛ все идет не очень хорошо»

Кришито: «В «Зените» недовольны вылетом из Лиги Европы. Да и в РФПЛ все идет не очень хорошо»

23 марта 2018, 01:37
5

Капитан «Зенита» Доменико Кришито рассказал об атмосфере в петербургской команде.

Напомним, что на данный момент сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

– В чемпионате России перерыв. Чем занимается команда?

– Уже готовимся к матчу с «Уфой». Сегодня, например, было две тренировки. Так что свободного времени особо и нет.

– За четыре дня выходных успели перевести дух?

– Да, безусловно. Я, например, ездил в Неаполь. Там у меня недавно родился племянник – сын сестры. Вот мы всей семьей и отправились туда, чтобы впервые увидеть малыша.

– Как оцените атмосферу в команде на данный момент?

– Мы, конечно, очень недовольны тем, что вылетели из Лиги Европы. Да и в чемпионате все пока идет не очень хорошо. Понятно, что пятое место никак не соответствует нашим амбициям. Но нужно продолжать бороться. За каждый балл. Восемь матчей могут позволить нам если уж не выиграть «золото», то точно попасть в Лигу чемпионов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (5)
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mamba9090909
1521785925
Естественно. Кто же будет доволен этим?
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С-Пб on-line
1521786774
Да опять просран сезон
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raritet
1521810766
Пожелай , Кришито, один из немногих, к кому претензий не много.
Ответить
Taps
1521819661
Макаронник больше звиздел о победах, а оказался самовлюблённым олухом и меркантильным тренеришкой.
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smersh45
1521902905
иначе не как нельзя
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