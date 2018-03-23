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    Кришито: «В «Зените» недовольны вылетом из Лиги Европы. Да и в РФПЛ все идет не очень хорошо»

    Капитан «Зенита» Доменико Кришито рассказал об атмосфере в петербургской команде.

    Напомним, что на данный момент сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    – В чемпионате России перерыв. Чем занимается команда?

    – Уже готовимся к матчу с «Уфой». Сегодня, например, было две тренировки. Так что свободного времени особо и нет.

    – За четыре дня выходных успели перевести дух?

    – Да, безусловно. Я, например, ездил в Неаполь. Там у меня недавно родился племянник – сын сестры. Вот мы всей семьей и отправились туда, чтобы впервые увидеть малыша.

    – Как оцените атмосферу в команде на данный момент?

    – Мы, конечно, очень недовольны тем, что вылетели из Лиги Европы. Да и в чемпионате все пока идет не очень хорошо. Понятно, что пятое место никак не соответствует нашим амбициям. Но нужно продолжать бороться. За каждый балл. Восемь матчей могут позволить нам если уж не выиграть «золото», то точно попасть в Лигу чемпионов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.03.2018 01:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +616

      smersh45 24 марта 2018, 17:48

      иначе не как нельзя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1311

      Taps 23 марта 2018, 18:41

      Макаронник больше звиздел о победах,
      а оказался самовлюблённым олухом и меркантильным тренеришкой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 23 марта 2018, 16:12

      Пожелай , Кришито, один из немногих, к кому претензий не много.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 марта 2018, 09:32

      Да опять просран сезон

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 23 марта 2018, 09:18

      Естественно. Кто же будет доволен этим?

      1
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