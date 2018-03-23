Кришито: «В «Зените» недовольны вылетом из Лиги Европы. Да и в РФПЛ все идет не очень хорошо»

Капитан «Зенита» Доменико Кришито рассказал об атмосфере в петербургской команде.

Напомним, что на данный момент сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

– В чемпионате России перерыв. Чем занимается команда?

– Уже готовимся к матчу с «Уфой». Сегодня, например, было две тренировки. Так что свободного времени особо и нет.

– За четыре дня выходных успели перевести дух?

– Да, безусловно. Я, например, ездил в Неаполь. Там у меня недавно родился племянник – сын сестры. Вот мы всей семьей и отправились туда, чтобы впервые увидеть малыша.

– Как оцените атмосферу в команде на данный момент?

– Мы, конечно, очень недовольны тем, что вылетели из Лиги Европы. Да и в чемпионате все пока идет не очень хорошо. Понятно, что пятое место никак не соответствует нашим амбициям. Но нужно продолжать бороться. За каждый балл. Восемь матчей могут позволить нам если уж не выиграть «золото», то точно попасть в Лигу чемпионов.