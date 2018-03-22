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    Ибрагимович опубликовал свое фото в образе бога и попрощался с «МЮ» 

    Нападающий Златан Ибрагимович попрощался с «Манчестер Юнайтед». Ранее клуб согласился расторгнуть контракт с игроком.

    «Все хорошее тоже кончается. Время двигаться дальше после двух фантастических сезонов в «МЮ».

    Спасибо болельщикам, клубу, команде, тренеру, персоналу и всем, кто разделил со мной эту часть истории», – написал Ибрагимович в своем твиттере.

    Отметим, что швед использовал хештэг #foreverred, что в переводе означает «красный навсегда».

    Источник: Twitter

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    22.03.2018 21:33
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 апреля 2018, 21:04

      этот цыган нигде не пропадет ! язык подвешен !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Lucky80 23 марта 2018, 19:40

      В оч ко себе засуньте все минусы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 23 марта 2018, 11:27

      я не понял у него травма головы была или ноги?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 10:49

      мания величия уже невероятно зашкаливает, как бы не получить за такое)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 марта 2018, 08:27

      У Ибры уже клиника. Пора бы пролечиться хотя бы чуток.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 23 марта 2018, 07:23

      По нему, конечно, психоаналитик плачет. Но 64 тыс. лайков этому посту?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Batiqol 23 марта 2018, 00:26

      Обничный ГОВНО

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Lucky80 22 марта 2018, 23:44

      Мразь высокомерная

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 22 марта 2018, 22:17

      Из за того что его мусульманин, все думают что он в исламе, но его даже рядом нет с исламом, пустышка. Бог и дьявол.. бред какой то, прям ребенок

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Avaretz 22 марта 2018, 22:45

      он не мусульманин.и слава Богу

      0
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      ...
      Рейтинг: +15

      sparxx24 > Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 00:26

      То что у него шведский паспорт не значит что он христианин. Златан боснинец, а Босна и Херцеговина мусульманская страна. Шах и мат.... обыкновенный чурок строит из себя Бога.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 марта 2018, 22:14

      С фото - перебор, а на поле давно уже - недобор...

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