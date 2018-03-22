Ибрагимович опубликовал свое фото в образе бога и попрощался с «МЮ» 

Нападающий Златан Ибрагимович попрощался с «Манчестер Юнайтед». Ранее клуб согласился расторгнуть контракт с игроком.
«Все хорошее тоже кончается. Время двигаться дальше после двух фантастических сезонов в «МЮ».
Спасибо болельщикам, клубу, команде, тренеру, персоналу и всем, кто разделил со мной эту часть истории», – написал Ибрагимович в своем твиттере.
Отметим, что швед использовал хештэг #foreverred, что в переводе означает «красный навсегда».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter