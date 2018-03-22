На игру сборных России и Бразилии реализовано почти 60 тысяч билетов

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев выразил надежду, что болельщики в течение ближайших суток еще будут приобретать билеты на товарищеский матч между сборными России и Бразилии. По его слова, на данный момент их уже реализовано порядка 60 тысяч.

«Очень надеюсь, что в ближайшие сутки билеты еще будут продаваться. Приглашаю всех на этот замечательный стадион. На данный момент уже продано под 60 тысяч билетов, и уже эта цифра – очень достойно. Притом что погода стоит совсем не весенняя.

Конечно, мы хотим, чтобы все матчи были при аншлагах, как последнее время это происходит, но мы будем рады каждому болельщику», – сказал Алаев.

Поединок Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники». Начало – в 19:00 по московскому времени.