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    На игру сборных России и Бразилии реализовано почти 60 тысяч билетов

    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев выразил надежду, что болельщики в течение ближайших суток еще будут приобретать билеты на товарищеский матч между сборными России и Бразилии. По его слова, на данный момент их уже реализовано порядка 60 тысяч.

    «Очень надеюсь, что в ближайшие сутки билеты еще будут продаваться. Приглашаю всех на этот замечательный стадион. На данный момент уже продано под 60 тысяч билетов, и уже эта цифра – очень достойно. Притом что погода стоит совсем не весенняя.

    Конечно, мы хотим, чтобы все матчи были при аншлагах, как последнее время это происходит, но мы будем рады каждому болельщику», – сказал Алаев.

    Поединок Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники». Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2018 14:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 22 марта 2018, 19:41

      Неплохо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 18:56

      при такой поддержке желательно чтобы и наши сыграли достойно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 17:52

      Поддержка будет сумасшедшая.Удачи нашей сборной.

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 марта 2018, 15:40

      А кто-то говорит, что Россия не футбольная страна

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 22 марта 2018, 15:36

      Заголовок не тот - На игру сборной Бразилии реализовано почти 60 тысяч билетов

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