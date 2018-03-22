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  • Черчесов: «Допинг-офицер крови попил, мочу забрал. Дай бог ему здоровья»

Черчесов: «Допинг-офицер крови попил, мочу забрал. Дай бог ему здоровья»

22 марта 2018, 14:25
21

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал СМИ не раздувать ситуацию с приездом в расположение команды допинг-офицера.

В среду в 6:30 утра представитель Всемирного антидопингового агентства прибыл на базу сборной в Новогорске, чтобы взять анализы у игроков. Процедура заняла более пяти часов, из-за чего тренировка была перенесена на более поздний срок.

«Я читал пару заметок о приезде допинг-офицеров. Просьба не нагнетать обстановку. Нам позвонили, и мы сообщили, что задерживаемся из-за допинг-контроля. Никаких претензий не предъявляли. Если бы журналисты нас не ждали в Химках, то и этой информации не было бы.

Мы свою работу сделали, допинг-офицеры тоже. Понятно, что футболисты не горят желанием вставать в шесть утра, но это уже нюансы. Не хотелось бы, чтобы эту тему мусолили. Ну покушал этот офицер, крови попил, мочу забрал, и дай бой ему здоровья», – сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (21)
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Parker8
1521718053
Главное что не наоборот
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Бабушка Зильзиля
1521718161
А закусил?
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insider_retro
1521718363
Рабочий пофигизм коуча с умиротворённой речью, позволяет надеяться на стальные причиндалы Саламыча, которые не подведут в нужный момент!:))
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Danish Dynamite
1521719327
Допинг-офицер - это вампир, проповедующий уринотерапию.
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alex1951
1521719592
Господа-товарищи, а вам не кажется ,что эта мышиная возня завязана только на одном : опять найти повод,что бы обоср... ,потом самим обоср ться, на кону стоит ЧМ! Черчесу Осетинскому нелегко ,мне где то даже жалко или обидно.... Команду готовь ,игроков подбери, перед начальством отчитывайся.... а тут еще и эти ,,укуренные,, ,давай вас проверим! Ну ,блин,дождетесь!
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тётя ASYA
1521720593
нашим никакой мельдоний не поможет , даже если иноСРАНЦЫ разрешат его употреблять ! может наших водкой поить?!
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Диктор
1521728947
Может мочу попил и крови забрал?
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zigbert
1521729132
Вот так бы всегда с юмором и без злобы.
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sobaka120982
1521731273
Я не понимаю почему мы ждём? Я бы уже за клевету и лож бомбанул по лондону
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OfaZavr
1521733767
правильное отношение к ситуации, все равно ничего не поделать с этими странностями так зачем волноваться.
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