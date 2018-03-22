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    Черчесов: «Допинг-офицер крови попил, мочу забрал. Дай бог ему здоровья»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал СМИ не раздувать ситуацию с приездом в расположение команды допинг-офицера.

    В среду в 6:30 утра представитель Всемирного антидопингового агентства прибыл на базу сборной в Новогорске, чтобы взять анализы у игроков. Процедура заняла более пяти часов, из-за чего тренировка была перенесена на более поздний срок.

    «Я читал пару заметок о приезде допинг-офицеров. Просьба не нагнетать обстановку. Нам позвонили, и мы сообщили, что задерживаемся из-за допинг-контроля. Никаких претензий не предъявляли. Если бы журналисты нас не ждали в Химках, то и этой информации не было бы.

    Мы свою работу сделали, допинг-офицеры тоже. Понятно, что футболисты не горят желанием вставать в шесть утра, но это уже нюансы. Не хотелось бы, чтобы эту тему мусолили. Ну покушал этот офицер, крови попил, мочу забрал, и дай бой ему здоровья», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2018 14:25
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 22 марта 2018, 20:25

      пусть не подавиться))))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 18:49

      правильное отношение к ситуации, все равно ничего не поделать с этими странностями так зачем волноваться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 22 марта 2018, 18:07

      Я не понимаю почему мы ждём? Я бы уже за клевету и лож бомбанул по лондону

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 17:32

      Вот так бы всегда с юмором и без злобы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 марта 2018, 17:29

      Может мочу попил и крови забрал?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Диктор 22 марта 2018, 20:55

      ))))))) мои мысли вслух

      -1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 22 марта 2018, 17:17

      Похоже Черчесов нервничает. А вопрос более чем серьёзный.Негоже тренеру ёрничать, коль сами дали повод не доверять.

      0
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      Рейтинг: +14

      VLIVA 22 марта 2018, 15:48

      Очень забавный заголовок..-оптиместичный ..

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 22 марта 2018, 15:09

      нашим никакой мельдоний не поможет , даже если иноСРАНЦЫ разрешат его употреблять ! может наших водкой поить?!

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      Рейтинг: +17839

      ilichkadr 22 марта 2018, 15:04

      Это был не допинг-офицер, а "целитель" Г. Малахов. Это ему нужна моча для очистки организма от шлака.

      0
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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 22 марта 2018, 14:59

      Ну что за тормоз, мельдоний надо в говнице искать

      1
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