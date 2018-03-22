Черчесов: «Допинг-офицер крови попил, мочу забрал. Дай бог ему здоровья»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал СМИ не раздувать ситуацию с приездом в расположение команды допинг-офицера.

В среду в 6:30 утра представитель Всемирного антидопингового агентства прибыл на базу сборной в Новогорске, чтобы взять анализы у игроков. Процедура заняла более пяти часов, из-за чего тренировка была перенесена на более поздний срок.

«Я читал пару заметок о приезде допинг-офицеров. Просьба не нагнетать обстановку. Нам позвонили, и мы сообщили, что задерживаемся из-за допинг-контроля. Никаких претензий не предъявляли. Если бы журналисты нас не ждали в Химках, то и этой информации не было бы.

Мы свою работу сделали, допинг-офицеры тоже. Понятно, что футболисты не горят желанием вставать в шесть утра, но это уже нюансы. Не хотелось бы, чтобы эту тему мусолили. Ну покушал этот офицер, крови попил, мочу забрал, и дай бой ему здоровья», – сказал Черчесов.