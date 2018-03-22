Сербия отказалась бойкотировать ЧМ-2018 в России

Посол Республики Сербия в России Славенко Терзич заявил, что сборная команда его страны приедет на чемпионат мира-2018, который летом пройдет в России.

«Сербия вообще не рассматривает вопроса бойкота чемпионата мира в России по двум причинам. Во-первых, Россию и Сербию связывает почти двухсотлетняя история двусторонних дружеских и братских отношений. Во-вторых, для Сербии большая честь принимать участие в таком турнире, как чемпионат мира по футболу в России.

Сербская сборная сыграет матчи в Самаре, Екатеринбурге, а также в Москве. И, конечно, главный для нас матч пройдет в Москве, ведь там наша команда сыграет с Бразилией.

Не надо в спорт вмешивать политику, как это некоторые пытаются делать последние годы. От Сербии обязательно приедут представители на открытие чемпионата. А кроме того, не должен остаться без внимания матч Сербия–Бразилия в Москве. Поэтому сербские чиновники приедут в Россию летом, но кто именно, сказать точно пока не могу», – заявил посол.

Напомним, что ранее о бойкоте турнира заявили власти Великобритании. К ним может присоединиться сборная Исландии.