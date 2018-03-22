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    Сербия отказалась бойкотировать ЧМ-2018 в России

    Посол Республики Сербия в России Славенко Терзич заявил, что сборная команда его страны приедет на чемпионат мира-2018, который летом пройдет в России.

    «Сербия вообще не рассматривает вопроса бойкота чемпионата мира в России по двум причинам. Во-первых, Россию и Сербию связывает почти двухсотлетняя история двусторонних дружеских и братских отношений. Во-вторых, для Сербии большая честь принимать участие в таком турнире, как чемпионат мира по футболу в России.

    Сербская сборная сыграет матчи в Самаре, Екатеринбурге, а также в Москве. И, конечно, главный для нас матч пройдет в Москве, ведь там наша команда сыграет с Бразилией.

    Не надо в спорт вмешивать политику, как это некоторые пытаются делать последние годы. От Сербии обязательно приедут представители на открытие чемпионата. А кроме того, не должен остаться без внимания матч Сербия–Бразилия в Москве. Поэтому сербские чиновники приедут в Россию летом, но кто именно, сказать точно пока не могу», – заявил посол.

    Напомним, что ранее о бойкоте турнира заявили власти Великобритании. К ним может присоединиться сборная Исландии.

    Источник: Известия

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    22.03.2018 06:29
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 марта 2018, 12:43

      братья по крови своих не сдают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 11:49

      молодцы, все правильно, взвешенное и здравомыслящее решение.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 11:08

      Ну и правильно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 22 марта 2018, 10:41

      Молодцы! Хоть есть еще люди-чиновники с мозгами в голове!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      механик75 22 марта 2018, 09:22

      перепутали играют в Калининграде, а не в Екатеринбурге

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 марта 2018, 09:17

      Спорт, без политики и расизма!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik > vladimir-7 22 марта 2018, 09:39

      Да, но это утопия(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 22 марта 2018, 08:35

      Жаль Сербы не будут играть в Ростове.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 марта 2018, 08:32

      Ожидаемо от братьев.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 22 марта 2018, 08:20

      Даже не сомневался в сербах, они пожалуй единственные кто помнит добро из братьев.

      12
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      Рейтинг: +210

      Кутах 22 марта 2018, 07:57

      Еду болеть за сербов в Самару!

      6
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 > Кутах 22 марта 2018, 09:41

      А я за сербов буду болеть в Калининграде!

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