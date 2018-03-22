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Сербия отказалась бойкотировать ЧМ-2018 в России

22 марта 2018, 06:29
14

Посол Республики Сербия в России Славенко Терзич заявил, что сборная команда его страны приедет на чемпионат мира-2018, который летом пройдет в России.

«Сербия вообще не рассматривает вопроса бойкота чемпионата мира в России по двум причинам. Во-первых, Россию и Сербию связывает почти двухсотлетняя история двусторонних дружеских и братских отношений. Во-вторых, для Сербии большая честь принимать участие в таком турнире, как чемпионат мира по футболу в России.

Сербская сборная сыграет матчи в Самаре, Екатеринбурге, а также в Москве. И, конечно, главный для нас матч пройдет в Москве, ведь там наша команда сыграет с Бразилией.

Не надо в спорт вмешивать политику, как это некоторые пытаются делать последние годы. От Сербии обязательно приедут представители на открытие чемпионата. А кроме того, не должен остаться без внимания матч Сербия–Бразилия в Москве. Поэтому сербские чиновники приедут в Россию летом, но кто именно, сказать точно пока не могу», – заявил посол.

Напомним, что ранее о бойкоте турнира заявили власти Великобритании. К ним может присоединиться сборная Исландии.

Источник: Известия
Чемпионат мира Сербия
Комментарии (14)
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alex1951
1521692877
Твои слова,да богу уши... Но не все в Европе так считают, Многие были бы рады нагадить России, да просто времени на это не осталось. Теперь могут очередные гадости-провокации перенести на время проведения ЧМ. Но тут может пригодиться бесценный опыт - Сочи2014!
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Александ1982
1521693735
Сербы -братья!!! Всегда нас поддерживают!!!
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Кутах
1521694659
Еду болеть за сербов в Самару!
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VIPded
1521696731
Ожидаемо от братьев.
Ответить
Oldtrafford83/97
1521696902
Жаль Сербы не будут играть в Ростове.
Ответить
vladimir-7
1521699429
Спорт, без политики и расизма!!!
Ответить
Тони Монтана Б
1521704493
Молодцы! Хоть есть еще люди-чиновники с мозгами в голове!
Ответить
zigbert
1521706126
Ну и правильно.
Ответить
OfaZavr
1521708595
молодцы, все правильно, взвешенное и здравомыслящее решение.
Ответить
Полная Канистра
1521711825
братья по крови своих не сдают
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