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    «Зенит»: «Не приемлем расизм, поэтому поможем УЕФА в его расследовании»

    Санкт-петербургский «Зенит» прокомментировал информацию о том, что УЕФА открыл в отношении клуба дисциплинарное дело в связи с поведением болельщиков сине-бело-голубых.

    «Мы осознаем серьезность обвинений УЕФА и суровость санкций, которые могут последовать.

    «Зенит» не приемлет и осуждает любые проявления нетерпимости и неправомерных действий в футболе, поэтому со своей стороны клуб окажет максимальную необходимую поддержку УЕФА в расследовании», – сказали в пресс-службе клуба.

    Отметим, что в «Зените» до сей поры не было ни одного чернокожего игрока.

    Источник: ТАСС

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    22.03.2018 01:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 29 марта 2018, 21:26

      Зенит не приемлет расизм, по этому в Зените нет чернокожих. Нет чёрных - нет расизма.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 марта 2018, 20:46

      А почему расизм-это только в отношении чернокожих? А Халк, Витсель? Они тоже под расизм попадают, хоть и "посветлее" кожей!

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 22 марта 2018, 20:34

      Теперь точно заставят Зенит купить пару-тройку негров)))

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 22 марта 2018, 20:26

      скоро будут наказывать за то что нету пидаров

      1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 марта 2018, 12:50

      Логика такая: Нет черных-нет расизма)))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 11:46

      кто бы говорил)) а о своем негласном правиле не хотят УЕФА рассказать случайно))

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 11:05

      Конечно сотрудничать с УЕФА надо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 22 марта 2018, 09:33

      В фильме Брат-2 все негры -афроамериканцы.Получается,что вся Африка ходит под америкосами?А если я приеду в Алжир,,бывшая колония Франции,мне придется негров называть афро-французы?

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 марта 2018, 05:02

      Что за херня в мире твориться , негр он и есть негр . Завтра нельзя будет назвать якута - якутом , мордвина - мордвином , чёрножопого - .........

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      Рейтинг: +127

      grian > VikNMar 22 марта 2018, 08:07

      Продолжай, не стесняйся - украинца - хохлом, еврея - жидом...

      1
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > VikNMar 22 марта 2018, 19:12

      Негр это человек принадлежащий к негроидной расе, не вижу тут ни чего обидного...Это так же как Европеоидная раса ...ни кто же не обижается на слово европеец и т.д. по расам...короче ерундой занимаются..))

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 марта 2018, 04:08

      Конечно, разыщут авторов песни "убили негра" и показательно посадят на месяц в Кресты!

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > vick-north-west 22 марта 2018, 09:27

      Группа"Ноль"

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > vick-north-west 22 марта 2018, 09:49

      Весь вираж? :DDDDD

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Barmaleushka 22 марта 2018, 10:38

      Извиняюсь,перепутал.

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