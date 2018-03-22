«Зенит»: «Не приемлем расизм, поэтому поможем УЕФА в его расследовании»

Санкт-петербургский «Зенит» прокомментировал информацию о том, что УЕФА открыл в отношении клуба дисциплинарное дело в связи с поведением болельщиков сине-бело-голубых.

«Мы осознаем серьезность обвинений УЕФА и суровость санкций, которые могут последовать.

«Зенит» не приемлет и осуждает любые проявления нетерпимости и неправомерных действий в футболе, поэтому со своей стороны клуб окажет максимальную необходимую поддержку УЕФА в расследовании», – сказали в пресс-службе клуба.

Отметим, что в «Зените» до сей поры не было ни одного чернокожего игрока.