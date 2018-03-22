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  • «Зенит»: «Не приемлем расизм, поэтому поможем УЕФА в его расследовании»

«Зенит»: «Не приемлем расизм, поэтому поможем УЕФА в его расследовании»

22 марта 2018, 01:24
17

Санкт-петербургский «Зенит» прокомментировал информацию о том, что УЕФА открыл в отношении клуба дисциплинарное дело в связи с поведением болельщиков сине-бело-голубых.

«Мы осознаем серьезность обвинений УЕФА и суровость санкций, которые могут последовать.

«Зенит» не приемлет и осуждает любые проявления нетерпимости и неправомерных действий в футболе, поэтому со своей стороны клуб окажет максимальную необходимую поддержку УЕФА в расследовании», – сказали в пресс-службе клуба.

Отметим, что в «Зените» до сей поры не было ни одного чернокожего игрока.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит
Комментарии (17)
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vladik12
1521671113
Надеюсь, УЕФА когда-нибудь спросит у "Зенита", какого черта у них нет темненьких.
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vick-north-west
1521680889
Конечно, разыщут авторов песни "убили негра" и показательно посадят на месяц в Кресты!
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VikNMar
1521684159
Что за херня в мире твориться , негр он и есть негр . Завтра нельзя будет назвать якута - якутом , мордвина - мордвином , чёрножопого - .........
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ОЛЕГ К.
1521700416
В фильме Брат-2 все негры -афроамериканцы.Получается,что вся Африка ходит под америкосами?А если я приеду в Алжир,,бывшая колония Франции,мне придется негров называть афро-французы?
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zigbert
1521705920
Конечно сотрудничать с УЕФА надо.
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OfaZavr
1521708391
кто бы говорил)) а о своем негласном правиле не хотят УЕФА рассказать случайно))
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Spartak Piter
1521712218
Логика такая: Нет черных-нет расизма)))
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smersh45
1521739578
скоро будут наказывать за то что нету пидаров
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Serjoga
1521740775
А почему расизм-это только в отношении чернокожих? А Халк, Витсель? Они тоже под расизм попадают, хоть и "посветлее" кожей!
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Ubuntu
1522348015
Зенит не приемлет расизм, по этому в Зените нет чернокожих. Нет чёрных - нет расизма.
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