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    Андре Силва: «Я все еще привыкаю к итальянскому футболу»

    Нападающий «Милана» Андре Силва назвал правильным свое решение о переезде в Италию перед начал текущего сезона.

    «Поехать в Италию, это был правильный шаг для моей карьеры и для моего будущего, я работаю хорошо, но дорога впереди еще длинная.

    Футбол отличается в каждой стране, я все еще привыкаю. Но я уверен, что я все-таки достигну оптимальных кондиций в ближайшее время», – приводит слова футболиста Mediaset.

    Напомним, 12 июня 2017 года Силва подписал пятилетний контракт с «Миланом». Сумма трансфера составила 38 миллионов евро. Еще два миллиона «Порту» может получить в виде бонусов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 09:07
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