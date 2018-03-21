Андре Силва: «Я все еще привыкаю к итальянскому футболу»

Нападающий «Милана» Андре Силва назвал правильным свое решение о переезде в Италию перед начал текущего сезона.

«Поехать в Италию, это был правильный шаг для моей карьеры и для моего будущего, я работаю хорошо, но дорога впереди еще длинная.

Футбол отличается в каждой стране, я все еще привыкаю. Но я уверен, что я все-таки достигну оптимальных кондиций в ближайшее время», – приводит слова футболиста Mediaset.

Напомним, 12 июня 2017 года Силва подписал пятилетний контракт с «Миланом». Сумма трансфера составила 38 миллионов евро. Еще два миллиона «Порту» может получить в виде бонусов.