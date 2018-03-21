Веденеев: «Травма связок? Это удел быстрых игроков»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев рассказал о причинах травмы, которую получил нападающий команды Александр Кокорин.

«Связки — это отдельная тема. В этом месте плохое кровообращение. Если мышцы восстанавливаются, то связками нужно заниматься отдельно, растягивать. Это следствие длительных нагрузок и переутомления.

Сегодняшние игроки — профессионалы. Они очень много времени уделяют правильному питанию, восстановлению. У них есть массажисты, врачи, сауны, бассейны, деньги, на которые можно нанять личного массажиста. И восстановление игрока после матча — это их личная проблема.

Что касается Кокорина — это удел быстрых игроков. Быстрые мышцы. Нагрузка на связочный аппарат больше, чем у других. Вспомните Данни, Быстрова. Других скоростных игроков, которые всегда в движении. Быстрые игроки всегда подвержены травмам», – считает Веденеев.

Напомним, Кокорин ранее успешно перенес операцию в Риме. Форвард получил травму крестообразных связок в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига». Он пропустит от четырех до пяти месяцев.