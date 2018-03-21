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    Веденеев: «Травма связок? Это удел быстрых игроков»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев рассказал о причинах травмы, которую получил нападающий команды Александр Кокорин.

    «Связки — это отдельная тема. В этом месте плохое кровообращение. Если мышцы восстанавливаются, то связками нужно заниматься отдельно, растягивать. Это следствие длительных нагрузок и переутомления.

    Сегодняшние игроки — профессионалы. Они очень много времени уделяют правильному питанию, восстановлению. У них есть массажисты, врачи, сауны, бассейны, деньги, на которые можно нанять личного массажиста. И восстановление игрока после матча — это их личная проблема.

    Что касается Кокорина — это удел быстрых игроков. Быстрые мышцы. Нагрузка на связочный аппарат больше, чем у других. Вспомните Данни, Быстрова. Других скоростных игроков, которые всегда в движении. Быстрые игроки всегда подвержены травмам», – считает Веденеев.

    Напомним, Кокорин ранее успешно перенес операцию в Риме. Форвард получил травму крестообразных связок в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига». Он пропустит от четырех до пяти месяцев.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.03.2018 08:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 марта 2018, 14:33

      Если бы это обосновал врач, а не полузащитник, я поверил бы. Пример:
      У Акинфеева была аналогичная травма, а он вратарь и травма была при
      столкновении игроков. Причём, здесь, быстрые игроки,

      0
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    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 21 марта 2018, 09:07

      Вспомните Дани, Быстрова...
      У Быстрова только фамилия быстрая:)

      -1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > Dimon 007 21 марта 2018, 09:17

      не скажи, было время он так топил) что ой е ей)

      2
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > ФанатОтБога 21 марта 2018, 11:28

      согласен

      0
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