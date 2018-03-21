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    Раньери готов сменить «Нант» на «Лион»

    Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери рассматривает вариант ухода из клуба ближайшим летом, сообщает 20 Minutes. Известно, что «Лион» видит итальянского специалиста в качестве потенциального кандидата на пост главного тренера.

    Стоит отметить, что дела Раньери в последнее время идут не так удачно в «Нанте». Итальянец находится в сложных отношениях с руководством клуба, а именно – с президентом Вальдемаром Кита.

    В текущем сезоне «Нант» после 30 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 06:28
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