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    Боксер Мэйвезер хочет купить «Ньюкасл» и пригласить туда Роналду

    Боксер Флойд Мэйвезер-младший рассказал, что рассматривает возможность приобретения английского «Ньюкасла». Спортсмену нравится Ньюкасл-апон-Тайн.

    «В этом городе отличные люди, которые умеют устраивать праздник. И в клубе играют хорошие ребята. Сейчас думаю над тем, не инвестировать ли деньги в «сорок». Мои люди изучат, можно ли на этом заработать.

    Что касается Криштиану Роналду, то давно с ним дружу и, если все сложится, рассчитываю пригласить его в «Ньюкасл», – сказал боксер.

    Мэйвезер за карьеру не проиграл ни одного боя.

    Источник: Marca

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    20.03.2018 21:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 21 марта 2018, 14:33

      В Ньюкасл! Только в страшном сне, подумал Рон! Ну, или если в этой команде будет играть Месси...!))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 10:05

      даже ради друга Роналду 100% в Ньюкасл не пойдет.

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 20 марта 2018, 23:29

      Ну если Ньюкасл станет сильнее всех Манчестеров и регулярно будет выигрывать АПЛ да и Лигу чемпионов не помешало бы, то Роналду, возможно, перейдёт в этот клуб.

      0
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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 > BRO_football 21 марта 2018, 02:45

      Да, Роналду как раз под 60 уже будет

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 20 марта 2018, 23:19

      Первое возможно, второе нет.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 23:12

      Жаль не сказал в качестве кого в Ньюкасле будет Роналду.

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 20 марта 2018, 22:10

      Очередная подруга кристины.

      -2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 марта 2018, 21:33

      Кто-то покупает клуб для престижа, кто-то хочет заработать, а кто-то верит в футбольную звезду и идёт к славе, не считаясь со средствами... Флойд глыба в боксе и, скорее всего не плох в бизнесе... Если купит, значит имеет свой интерес и надолго...

      2
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