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  • Боксер Мэйвезер хочет купить «Ньюкасл» и пригласить туда Роналду

Боксер Мэйвезер хочет купить «Ньюкасл» и пригласить туда Роналду

20 марта 2018, 21:27
8

Боксер Флойд Мэйвезер-младший рассказал, что рассматривает возможность приобретения английского «Ньюкасла». Спортсмену нравится Ньюкасл-апон-Тайн.

«В этом городе отличные люди, которые умеют устраивать праздник. И в клубе играют хорошие ребята. Сейчас думаю над тем, не инвестировать ли деньги в «сорок». Мои люди изучат, можно ли на этом заработать.

Что касается Криштиану Роналду, то давно с ним дружу и, если все сложится, рассчитываю пригласить его в «Ньюкасл», – сказал боксер.

Мэйвезер за карьеру не проиграл ни одного боя.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Ньюкасл Реал Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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insider_retro
1521570811
Кто-то покупает клуб для престижа, кто-то хочет заработать, а кто-то верит в футбольную звезду и идёт к славе, не считаясь со средствами... Флойд глыба в боксе и, скорее всего не плох в бизнесе... Если купит, значит имеет свой интерес и надолго...
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starche
1521573054
Очередная подруга кристины.
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zigbert
1521576732
Жаль не сказал в качестве кого в Ньюкасле будет Роналду.
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Сержтир
1521577174
Первое возможно, второе нет.
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BRO_football
1521577747
Ну если Ньюкасл станет сильнее всех Манчестеров и регулярно будет выигрывать АПЛ да и Лигу чемпионов не помешало бы, то Роналду, возможно, перейдёт в этот клуб.
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OfaZavr
1521615953
даже ради друга Роналду 100% в Ньюкасл не пойдет.
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Fin035
1521632026
В Ньюкасл! Только в страшном сне, подумал Рон! Ну, или если в этой команде будет играть Месси...!))
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