Боксер Мэйвезер хочет купить «Ньюкасл» и пригласить туда Роналду

Боксер Флойд Мэйвезер-младший рассказал, что рассматривает возможность приобретения английского «Ньюкасла». Спортсмену нравится Ньюкасл-апон-Тайн.

«В этом городе отличные люди, которые умеют устраивать праздник. И в клубе играют хорошие ребята. Сейчас думаю над тем, не инвестировать ли деньги в «сорок». Мои люди изучат, можно ли на этом заработать.

Что касается Криштиану Роналду, то давно с ним дружу и, если все сложится, рассчитываю пригласить его в «Ньюкасл», – сказал боксер.

Мэйвезер за карьеру не проиграл ни одного боя.