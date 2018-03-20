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    Черышев: «Сборная России всегда должна играть на победу. Тем более перед чемпионатом мира»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев отметил, что товарищеские матчи с Бразилией и Францией будут непростыми. Несмотря на это, футболист заявил, что национальная команда должна играть на победу.

    «Обе игры будут тяжелые, на них надо настраиваться. Бразилия сейчас очень сильная, посмотрим на Францию. Давно не следил за ними.

    В Испании об этих матчах пишут, что эта хорошая проверка для сборной России перед чемпионатом мира. После 3:3 с испанцами всем понравилась игра нашей сборной и особенно Федора Смолова. Были хорошие отзывы про команду.

    Мы всегда должны играть на победу, тем более перед чемпионатом мира. С такой публикой мы просто обязаны показать хороший футбол.

    Что касается травм, думаю, у нас есть квалифицированные футболисты, которые могут заменить других. Проблем нет, мы должны быть спокойны», – сказал Черышев.

    Встреча Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники». С Францией россияне сыграют во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.03.2018 17:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 21:30

      Вот это правильный настрой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 20 марта 2018, 20:28

      Ну, за победу ! За нашу победу !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 18:54

      ну так и действуйте, вот и глянем как с бразильцев начнете)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 марта 2018, 18:01

      В принципе, никто не против...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 20 марта 2018, 17:58

      вот с бразильцев и начнём..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 марта 2018, 17:58

      Правильно, Денис, только на победу!

      3
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