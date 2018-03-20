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    Дуглас Коста: «Луис Адриано – отличный игрок, а Педро Роша – талантливый футболист»

    Нападающий «Ювентуса» и сборной Бразилии Дуглас Коста высказал мнение о форвардах «Спартака»Луисе Адриано и Педро Роше.

    «Луис Адриано – отличный игрок, мы действительно с ним выступали с одной команде, хорошо друг друга знаем.

    Педро Роша? Не знаком лично, но он хороший, талантливый футболист», – сказал Коста.

    Напомним, с 2010 по 2015 год Адриано и Коста вместе выступали за донецкий «Шахтер».

    В нынешнем сезоне 30-летний нападающий красно-белых записал в свой актив 12 голов и семь результативных передач в 31-м матче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2018 14:27
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 16:56

      Все все прекрасно видят а мнение Косты примем к сведению.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 20 марта 2018, 16:14

      Один играть умеет, второй еще учится.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 марта 2018, 15:55

      А Селюк говорил, что он ленивый пенсионер.

      12
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