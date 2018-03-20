Дуглас Коста: «Луис Адриано – отличный игрок, а Педро Роша – талантливый футболист»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Бразилии Дуглас Коста высказал мнение о форвардах «Спартака» – Луисе Адриано и Педро Роше.

«Луис Адриано – отличный игрок, мы действительно с ним выступали с одной команде, хорошо друг друга знаем.

Педро Роша? Не знаком лично, но он хороший, талантливый футболист», – сказал Коста.

Напомним, с 2010 по 2015 год Адриано и Коста вместе выступали за донецкий «Шахтер».

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий красно-белых записал в свой актив 12 голов и семь результативных передач в 31-м матче.