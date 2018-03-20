Сколари: «Роналду часто спрашивал меня о жизни в Китае»

Бывший тренер сборной Португалии и «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари считает, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду планирует перебраться в Китай. По словам специалиста, 33-летний футболист неоднократно интересовался у него о жизни в Поднебесной.

Напомним, нынешний контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2021 года.

«Роналду неоднократно спрашивал меня о жизни в Китае. Я объяснил ему, каково это. Конечно же, нам нужно брать в расчет, что Китай – это Китай для необычных игроков.

Криштиану – бренд, индустрия, а Китай – самая большая страна в мире. Я говорил и всегда говорю, что если кто-то ищет возможность, то он должен ехать в Китай», – сказал Сколари.