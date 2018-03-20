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    Сколари: «Роналду часто спрашивал меня о жизни в Китае»

    Бывший тренер сборной Португалии и «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари считает, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду планирует перебраться в Китай. По словам специалиста, 33-летний футболист неоднократно интересовался у него о жизни в Поднебесной.

    Напомним, нынешний контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2021 года.

    «Роналду неоднократно спрашивал меня о жизни в Китае. Я объяснил ему, каково это. Конечно же, нам нужно брать в расчет, что Китай – это Китай для необычных игроков.

    Криштиану – бренд, индустрия, а Китай – самая большая страна в мире. Я говорил и всегда говорю, что если кто-то ищет возможность, то он должен ехать в Китай», – сказал Сколари.

    Источник: Tribalfootball

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    20.03.2018 12:12
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 20 марта 2018, 22:05

      Старуха подготавливает себя к обеспеченной старости.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas 20 марта 2018, 12:30

      Утка какая-то очередная...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 20 марта 2018, 12:24

      А я всегда думал что Россия самая большая страна в мире....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > soccerfanivan 20 марта 2018, 12:31

      Ну если в этом плане, то мне кажется США покруче, уровень жизни лучше и более продходит Криштиану чем Китай!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 марта 2018, 12:19

      С коммерческой точки зрения это будет проект века.++++

      1
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