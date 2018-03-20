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    Гамшик мечтает выиграть чемпионат Италии и написать книгу

    Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик в седьмой раз получил звание лучшего футболиста Словакии. На церемонии награждения он рассказал о своих ближайших планах.

    «Приятно быть первым среди многих великих игроков. Для меня это большая честь.

    Мои планы? После окончания карьеры я хочу написать книгу.

    Хочу поблагодарить всех товарищей по команде, тренеров и клуб. Для меня 2017 год выдался отличным. Я побил рекорд Диего Марадоны, который является легендой клуба и самого города Неаполя.

    Еще я хочу выиграть чемпионат Италии, это моя настоящая мечта», – приводит слова Гамшика Iamnaples.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2018 08:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 15:37

      Все возможно,если в добавок споткнется Ювентус.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 марта 2018, 13:30

      Благородные намерения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 20 марта 2018, 11:07

      Мечта сбудется осталось дело за малым надо попасть в Ювентус.

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