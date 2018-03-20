Гамшик мечтает выиграть чемпионат Италии и написать книгу

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик в седьмой раз получил звание лучшего футболиста Словакии. На церемонии награждения он рассказал о своих ближайших планах.

«Приятно быть первым среди многих великих игроков. Для меня это большая честь.

Мои планы? После окончания карьеры я хочу написать книгу.

Хочу поблагодарить всех товарищей по команде, тренеров и клуб. Для меня 2017 год выдался отличным. Я побил рекорд Диего Марадоны, который является легендой клуба и самого города Неаполя.

Еще я хочу выиграть чемпионат Италии, это моя настоящая мечта», – приводит слова Гамшика Iamnaples.