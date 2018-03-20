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    Гамшик в седьмой раз стал лучшим футболистом Словакии

    Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик стал лучшим игроком Словакии по итогам 2017 года. На втором месте в этом рейтинге располагается защитник «Интера» Милан Шкриньяр, а третье – за хавбеком «Сельты» Станиславом Лоботкой.

    Стоит отметить, что для Гамшика этот приз уже седьмой в карьере. Ранее он признавался игроком года в 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. 30-летний игрок является рекордсменом по количеству данных наград.

    Источник: Squawka Football

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    20.03.2018 06:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -46

      Эдуард 1 20 марта 2018, 19:08

      Потому что у вас в ******* Словение нет не одного героя в футболе петухи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 15:20

      И ведь не зря награды сыплются в его руки.Заслужил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 20 марта 2018, 13:26

      на фото он похож на Раниса из 2rbina 2rista :D

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 марта 2018, 08:32

      Шкриньяр уже сейчас защитник почти мирового класса, а ему всего 23. Скоро и его время придёт.

      1
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