Гамшик в седьмой раз стал лучшим футболистом Словакии

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик стал лучшим игроком Словакии по итогам 2017 года. На втором месте в этом рейтинге располагается защитник «Интера» Милан Шкриньяр, а третье – за хавбеком «Сельты» Станиславом Лоботкой.

Стоит отметить, что для Гамшика этот приз уже седьмой в карьере. Ранее он признавался игроком года в 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. 30-летний игрок является рекордсменом по количеству данных наград.