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  • Сборная Бразилии выбрала в соперники Россию из-за ее оборонительного футбола

Сборная Бразилии выбрала в соперники Россию из-за ее оборонительного футбола

19 марта 2018, 18:54
19

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар заявил, что одним из критериев «пентакампеонес» при выборе спарринг-партнеров при подготовке к чемпионату мира была оборонительная тактика соперника. Именно по этой причине «селесао» согласились провести контрольный поединок против России.

«Мы в первую очередь смотрим на стиль соперников. Вот сборная России играет в оборонительный футбол, а мы знаем, что на чемпионате мира с такими командами нам придется столкнуться», – сказал Гаспар.

Матч Россия – Бразилия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в пятницу, 23 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Бразилия
Комментарии (19)
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AlfavitЪ
1521475238
Играем в защитный футбол, причем хреново.
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dok66
1521476089
Чо т аналитики сборной Бразилии похоже промахнулись ! В защите некому играть
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Приус
1521476315
Ломать наши могут лучше, чем строить.
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insider_retro
1521476836
Не игроки, не клубы, не сборные команды не едут к нам для познания оборонительной тактики... Едут за деньгами и никакие вежливые интервью не изменят подобного отношения...
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Нострадамус_Саша
1521477446
У наших предков это называлось - "мальчики для битья" ...
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dinar7777dinar
1521477543
аахахахаахахахахахаахха ! оборонительный футбол ну ))))))
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Боцман59rus
1521477630
причина оборонительного футбола, в отсутствии навыков контроля мяча и вялотекущей импотенции в нападении... а появление в задней линии камболова, граната и кудряшова, с большой долей вероятности, сделают акинфеева рекордсменом и козлом отпущения
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OfaZavr
1521477756
видимо хотите у наших подучиться как в обороне играть чтобы от Германии больше семь не получать))
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Полная Канистра
1521480538
лучше бы не играли нам позор им смех
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mialkov
1521483000
Не умение играть в пас и неважный прием мяча - выглядит (в глазах успешных сборных) игрой на отбой, т.е. - оборонительный футбол. Но мы, болельщики, знаем, что нам даже до оборонительного футбола еще расти и расти!!!
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