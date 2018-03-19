Сборная Бразилии выбрала в соперники Россию из-за ее оборонительного футбола

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар заявил, что одним из критериев «пентакампеонес» при выборе спарринг-партнеров при подготовке к чемпионату мира была оборонительная тактика соперника. Именно по этой причине «селесао» согласились провести контрольный поединок против России.

«Мы в первую очередь смотрим на стиль соперников. Вот сборная России играет в оборонительный футбол, а мы знаем, что на чемпионате мира с такими командами нам придется столкнуться», – сказал Гаспар.

Матч Россия – Бразилия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в пятницу, 23 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.