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    Сборная Бразилии выбрала в соперники Россию из-за ее оборонительного футбола

    Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар заявил, что одним из критериев «пентакампеонес» при выборе спарринг-партнеров при подготовке к чемпионату мира была оборонительная тактика соперника. Именно по этой причине «селесао» согласились провести контрольный поединок против России.

    «Мы в первую очередь смотрим на стиль соперников. Вот сборная России играет в оборонительный футбол, а мы знаем, что на чемпионате мира с такими командами нам придется столкнуться», – сказал Гаспар.

    Матч Россия – Бразилия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в пятницу, 23 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2018 18:54
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 13:06

      Каким бы ни назвали футбол в исполнении нашей сборной,матч обещает быть интересным и ответит на некоторые вопросы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 марта 2018, 21:10

      Не умение играть в пас и неважный прием мяча - выглядит (в глазах успешных сборных) игрой на отбой, т.е. - оборонительный футбол. Но мы, болельщики, знаем, что нам даже до оборонительного футбола еще расти и расти!!!

      6
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > mialkov 19 марта 2018, 21:25

      Щас кони тебя заминусуют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 марта 2018, 20:28

      лучше бы не играли нам позор им смех

      4
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 марта 2018, 19:47

      Я помню, как из Кот дивуара Заа обыгрыл в одиночку всю эту оборону в Краснодаре.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 марта 2018, 19:42

      видимо хотите у наших подучиться как в обороне играть чтобы от Германии больше семь не получать))

      6
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 19 марта 2018, 19:40

      причина оборонительного футбола, в отсутствии навыков контроля мяча и вялотекущей импотенции в нападении... а появление в задней линии камболова, граната и кудряшова, с большой долей вероятности, сделают акинфеева рекордсменом и козлом отпущения

      5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 марта 2018, 19:39

      аахахахаахахахахахаахха ! оборонительный футбол ну ))))))

      3
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 19 марта 2018, 19:37

      У наших предков это называлось - "мальчики для битья" ...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 марта 2018, 19:27

      Не игроки, не клубы, не сборные команды не едут к нам для познания оборонительной тактики... Едут за деньгами и никакие вежливые интервью не изменят подобного отношения...

      8
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > insider_retro 20 марта 2018, 00:21

      Согласен!

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 19 марта 2018, 19:18

      Ломать наши могут лучше, чем строить.

      9
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