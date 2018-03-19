Шашков: «Крылья Советов» готовят поле к игре со «Спартаком», но как бильярдный стол оно однозначно не будет»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что самарцы прилагают все усилия для приведения в порядок поля стадиона «Металлург» к четвертьфинальному матчу Кубка России со «Спартаком».

Напомним, изначально поединок должен был пройти 28 февраля, но был перенесен на более поздний срок из-за мороза.

– До игры остается чуть больше двух недель. В каком состоянии поле?

– Газон готовим как положено, в соответствии со всеми рекомендациями. Делаем все, что в наших силах. Но есть большая проблема из-за погодных условий – зима не отпускает, четвертый месяц пошел. До сих пор стоят морозы, поэтому не можем открыть поле, чтобы оно не вымерзло. Днем проветриваем, а на ночь закрываем. Прикладываем массу усилий, чтобы с покрытием все было хорошо, но сделать это очень сложно. К матчу поле однозначно не будет выглядеть как бильярдный стол.

– Но на нем в принципе можно играть?

– Поле готово, мы же проводим на нем матчи, просто пока не идеальное. Не такое, как летом. Но в хорошем состоянии и пригодно для футбола.