Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шашков: «Крылья Советов» готовят поле к игре со «Спартаком», но как бильярдный стол оно однозначно не будет»

Шашков: «Крылья Советов» готовят поле к игре со «Спартаком», но как бильярдный стол оно однозначно не будет»

19 марта 2018, 14:19
7

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что самарцы прилагают все усилия для приведения в порядок поля стадиона «Металлург» к четвертьфинальному матчу Кубка России со «Спартаком».

Напомним, изначально поединок должен был пройти 28 февраля, но был перенесен на более поздний срок из-за мороза.

– До игры остается чуть больше двух недель. В каком состоянии поле?

– Газон готовим как положено, в соответствии со всеми рекомендациями. Делаем все, что в наших силах. Но есть большая проблема из-за погодных условий – зима не отпускает, четвертый месяц пошел. До сих пор стоят морозы, поэтому не можем открыть поле, чтобы оно не вымерзло. Днем проветриваем, а на ночь закрываем. Прикладываем массу усилий, чтобы с покрытием все было хорошо, но сделать это очень сложно. К матчу поле однозначно не будет выглядеть как бильярдный стол.

– Но на нем в принципе можно играть?

– Поле готово, мы же проводим на нем матчи, просто пока не идеальное. Не такое, как летом. Но в хорошем состоянии и пригодно для футбола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кузнецов артем
1521466639
Почему бы новый стадион не протестировать бы этим матчем
Ответить
zigbert
1521537650
В том что поле будет готово к матчу,берет сомнение.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
1
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
30
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
Вчера, 22:57
1
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
30
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
Вчера, 22:30
3
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
9
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
Вчера, 21:35
8
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
Вчера, 20:29
32
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
РФС составил расписание матчей клубов РПЛ в Кубке России в октябре и ноябре
Вчера, 13:39
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
Вчера, 11:56
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:53
Где смотреть матч «Рубин» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:51
1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:48
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
17 августа
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+