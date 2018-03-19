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    Шашков: «Крылья Советов» готовят поле к игре со «Спартаком», но как бильярдный стол оно однозначно не будет»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что самарцы прилагают все усилия для приведения в порядок поля стадиона «Металлург» к четвертьфинальному матчу Кубка России со «Спартаком».

    Напомним, изначально поединок должен был пройти 28 февраля, но был перенесен на более поздний срок из-за мороза.

    – До игры остается чуть больше двух недель. В каком состоянии поле?

    – Газон готовим как положено, в соответствии со всеми рекомендациями. Делаем все, что в наших силах. Но есть большая проблема из-за погодных условий – зима не отпускает, четвертый месяц пошел. До сих пор стоят морозы, поэтому не можем открыть поле, чтобы оно не вымерзло. Днем проветриваем, а на ночь закрываем. Прикладываем массу усилий, чтобы с покрытием все было хорошо, но сделать это очень сложно. К матчу поле однозначно не будет выглядеть как бильярдный стол.

    – Но на нем в принципе можно играть?

    – Поле готово, мы же проводим на нем матчи, просто пока не идеальное. Не такое, как летом. Но в хорошем состоянии и пригодно для футбола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2018 14:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 12:20

      В том что поле будет готово к матчу,берет сомнение.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 марта 2018, 16:37

      Почему бы новый стадион не протестировать бы этим матчем

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > кузнецов артем 19 марта 2018, 16:40

      наверно потому что там ведутся работы XD и сидушки даже не везде стоят)
      если была бы возможность конечно они бы провели игру со Спартаком там)
      если изначально игру рассчитывали открыть с Спартаком 2 в начале апреля)

      2
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > h3LL1k 19 марта 2018, 17:57

      Мало того, что там ведутся работы, но там и поля НЕТ! Надеюсь, что к тестовым матчам успеют уложить газон.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Victor.Vings 19 марта 2018, 19:10

      вот вот))) будем надеяться , что ещё остаётся делать)

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > кузнецов артем 20 марта 2018, 13:00

      ну потому что стадион в Самаре один из двух (еще Калининград) где немного отстают темпы стройки. А жаль... было бы круто претестировать новую арену.

      Но в любом случае еще 1 переносу ен бывать... ждем матч с Крылышками и победу! Вперед Спартак!

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > ramos6548 21 марта 2018, 00:20

      МАТЧ С КРЫЛАШКАМИ И ПОБЕДУ! КС! СОГЛАСЕН БАЗАРУ НЕТ!)

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