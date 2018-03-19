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    Сорокин пообещал привести в порядок газоны на стадионах к старту ЧМ-2018

    Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин пообещал привести в порядок состояние газонов на проблемных стадионах перед стартом ЧМ-2018.

    «Газоны будут приведены в порядок, без сомнения. Но я пока не могу сказать, будет поле в Казани заменено или его приведут в порядок, это надо обсудить с местными властями.

    Могу сказать, что все будет хорошо, газоны будут идеальные, как мы и обещали», – сказал Сорокин.

    Напомним, что состояние газонов после зимнего перерыва на стадионах России вызывает большую волну критики.

    Источник: ТАСС

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    19.03.2018 08:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 марта 2018, 09:24

      Алеша,
      а когда засра...то успели?
      А то,что принято накрывать газон ,этому не учили?
      Или выдумали новый способ,как баблищем свои закрома наполнить?
      ....ну понятно,видеоповторы отсекут бабло,а травка может оказаться даже очень ,,зеленой,,)))! Как говорится : Красный червонец -эмблема печали,Доллар зеленый эмблема любви....Евреи плачут)))

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