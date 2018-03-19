Сорокин пообещал привести в порядок газоны на стадионах к старту ЧМ-2018

Алеша,
а когда засра...то успели?
А то,что принято накрывать газон ,этому не учили?
Или выдумали новый способ,как баблищем свои закрома наполнить?
....ну понятно,видеоповторы отсекут бабло,а травка может оказаться даже очень ,,зеленой,,)))! Как говорится : Красный червонец -эмблема печали,Доллар зеленый эмблема любви....Евреи плачут)))
Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин пообещал привести в порядок состояние газонов на проблемных стадионах перед стартом ЧМ-2018.
«Газоны будут приведены в порядок, без сомнения. Но я пока не могу сказать, будет поле в Казани заменено или его приведут в порядок, это надо обсудить с местными властями.
Могу сказать, что все будет хорошо, газоны будут идеальные, как мы и обещали», – сказал Сорокин.
Напомним, что состояние газонов после зимнего перерыва на стадионах России вызывает большую волну критики.