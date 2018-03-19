Сорокин пообещал привести в порядок газоны на стадионах к старту ЧМ-2018

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин пообещал привести в порядок состояние газонов на проблемных стадионах перед стартом ЧМ-2018.

«Газоны будут приведены в порядок, без сомнения. Но я пока не могу сказать, будет поле в Казани заменено или его приведут в порядок, это надо обсудить с местными властями.

Могу сказать, что все будет хорошо, газоны будут идеальные, как мы и обещали», – сказал Сорокин.

Напомним, что состояние газонов после зимнего перерыва на стадионах России вызывает большую волну критики.