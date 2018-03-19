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    Кириченко: «На игру «Зенита» при Манчини без слез не взглянешь»

    Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко удивлен тем, в какой футбол играет в текущем сезоне «Зенит». Он уверен, что в клубе не верно подходят к выбору состава на игры.

    «Мне вообще сложно понять, что происходит в «Зените». На его сегодняшнюю игру без слез не взглянешь. В центре полузащиты там выходят люди, которые по мастерству уступают Нобоа.

    Паредес? Нет. Хотя и он ненамного сильнее. Разве что моложе. Я же работал с Нобоа в «Ростове». Классный футболист, тонко чувствует игру. Знает, когда придержать мяч, когда отдать пас, с бойцовскими качествами полный порядок. Удивительно, что Манчини ему не доверял», – сказал Кириченко.

    Напомним, «Зенит» выбыл из розыгрыша Лиги Европы, уступив в 1/8 финала «РБ Лейпцигу», а также располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2018 06:56
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 11:15

      Начало было впечатляющим.

      1
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 19 марта 2018, 22:13

      Ну а мне лично игра зенита нравится.На пятом месте он замечательно смотрится.Но вот финиш на шестом будет мне кажется лучше будет- всё таки большой клуб нельзя ниже!!!

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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 19 марта 2018, 20:29

      Дима, вылазь уже из схрона, ты где зашкерился и почему ещё не в Рубине ?

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 марта 2018, 13:33

      Зенит расхлебывает свои косяки и ещё долго будет расхлебывать ,минимум полтора сезона.Нужны: своя молодёжь которая будет умирать за команду и естественно лидер команды желательно россиянин.Зенит вообще играет без лидера ,в командном виде спорта это практически невозможно.Времена Марадоны прошли, когда один уникум мог решить всё.

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      Рейтинг: +324

      rostik-100 19 марта 2018, 12:24

      Кокорин не Аршавин и не Кержаков, он не тянет, новички иностранные вообще пешком ходили с немцами в последней игре. Если так играть будут, скоро их Уфа догонит, там 5 очей осталось, не про Лигу Чемпионов, а про Лигу Европы забудут, а в ЛЧ там Локо, Спартак и ЦСКА с Краснодаром рвутся, не так все просто.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 марта 2018, 12:09

      Происходят последствия того , что кто-то очень сильно переоценил Мудачини !!! Пока он не начал чехарду с основным составом -- за 10 игр набрали 24 очка -- а теперь смотри таблицу и делай выводы !!!

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Zenmaster 19 марта 2018, 13:13

      Очень обидно за команду: всё,что добыли в начале первенства очень быстро потеряли, а Манчини жалуется на нехватку форвардов! В начале сезона могли забивать-а после новогодних каникул-потеряли форму? или интересы поменялись у некоторых игроков, да и сам Мистер то в Англию хочет, то сборную Италии готов принять?Наверно наши слишком много пообещали в начале сезона! А исполнение захромало!

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 марта 2018, 11:50

      Проект указа нового-старого президента:

      "За бессмысленное расточительство народных средств наградить Миллера и клуб "Зенит" МАНЧИНИ! Пожизненно!".

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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 19 марта 2018, 11:42

      Бабки рубят

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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 19 марта 2018, 11:41

      Просто там футбол не на первом месте

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 марта 2018, 10:47

      что верно то верно, вообще мало кто понимает что там твориться, даже те кто творят и то не понимают наверно))

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