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  • Кириченко: «На игру «Зенита» при Манчини без слез не взглянешь»

Кириченко: «На игру «Зенита» при Манчини без слез не взглянешь»

19 марта 2018, 06:56
20

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко удивлен тем, в какой футбол играет в текущем сезоне «Зенит». Он уверен, что в клубе не верно подходят к выбору состава на игры.

«Мне вообще сложно понять, что происходит в «Зените». На его сегодняшнюю игру без слез не взглянешь. В центре полузащиты там выходят люди, которые по мастерству уступают Нобоа.

Паредес? Нет. Хотя и он ненамного сильнее. Разве что моложе. Я же работал с Нобоа в «Ростове». Классный футболист, тонко чувствует игру. Знает, когда придержать мяч, когда отдать пас, с бойцовскими качествами полный порядок. Удивительно, что Манчини ему не доверял», – сказал Кириченко.

Напомним, «Зенит» выбыл из розыгрыша Лиги Европы, уступив в 1/8 финала «РБ Лейпцигу», а также располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан Паредес Леандро Кириченко Дмитрий
Комментарии (20)
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alex1951
1521432144
Зениту нужен тренер ,который за один сезон приведет его чемпионству, а также к победе в Лиге Ч. Кто на это не способен,тот дурак,лопух,неумеха,крохобор и ваапще пшел вон!
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mamba9090909
1521432635
Надо же, какой жалостливый и слезливый. Удивляет, как все о Зените пекутся!
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Stavropolets
1521439462
Глаз не нарадуется, аж слезы текут
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bolela_16
1521441258
Семак был бы лучший вариант...
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Garrincha58
1521442847
да насрать на этот Зенит вместе с итальянским тренеришкой
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alp
1521443893
я не плачу... я рыдаю....
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OfaZavr
1521445652
что верно то верно, вообще мало кто понимает что там твориться, даже те кто творят и то не понимают наверно))
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Zenmaster
1521450548
Происходят последствия того , что кто-то очень сильно переоценил Мудачини !!! Пока он не начал чехарду с основным составом -- за 10 игр набрали 24 очка -- а теперь смотри таблицу и делай выводы !!!
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rostik-100
1521451486
Кокорин не Аршавин и не Кержаков, он не тянет, новички иностранные вообще пешком ходили с немцами в последней игре. Если так играть будут, скоро их Уфа догонит, там 5 очей осталось, не про Лигу Чемпионов, а про Лигу Европы забудут, а в ЛЧ там Локо, Спартак и ЦСКА с Краснодаром рвутся, не так все просто.
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Африканскaя чумa cвинeй
1521480591
Дима, вылазь уже из схрона, ты где зашкерился и почему ещё не в Рубине ?
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