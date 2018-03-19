Кириченко: «На игру «Зенита» при Манчини без слез не взглянешь»

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко удивлен тем, в какой футбол играет в текущем сезоне «Зенит». Он уверен, что в клубе не верно подходят к выбору состава на игры.

«Мне вообще сложно понять, что происходит в «Зените». На его сегодняшнюю игру без слез не взглянешь. В центре полузащиты там выходят люди, которые по мастерству уступают Нобоа.

Паредес? Нет. Хотя и он ненамного сильнее. Разве что моложе. Я же работал с Нобоа в «Ростове». Классный футболист, тонко чувствует игру. Знает, когда придержать мяч, когда отдать пас, с бойцовскими качествами полный порядок. Удивительно, что Манчини ему не доверял», – сказал Кириченко.

Напомним, «Зенит» выбыл из розыгрыша Лиги Европы, уступив в 1/8 финала «РБ Лейпцигу», а также располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.