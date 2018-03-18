Рауш: «Динамо» – очень известный и великий клуб»

Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал об адаптации в новой команде.

Напомним, что игрок сборной России перешел в московский клуб этой зимой из «Кельна».

– Как проходит адаптация в «Динамо»?

– Все прекрасно. Мне было легко, потому что в команде собраны отличные парни. У меня хорошее предчувствие перед решающей частью сезона. Самое важное для игрока – доверие тренера. А мне очень понравился разговор с Хохловым. Я понял, что мы с ним сработаемся. Кроме того, «Динамо» – очень известный, великий клуб.

Были варианты в Европе. Я вообще мог остаться в «Кельне». Но возвращение в Россию было моей мечтой. Я всегда думал об этом. И чемпионат мне нравится.