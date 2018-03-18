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    Рауш: «Динамо» – очень известный и великий клуб»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал об адаптации в новой команде.

    Напомним, что игрок сборной России перешел в московский клуб этой зимой из «Кельна».

    – Как проходит адаптация в «Динамо»?

    – Все прекрасно. Мне было легко, потому что в команде собраны отличные парни. У меня хорошее предчувствие перед решающей частью сезона. Самое важное для игрока – доверие тренера. А мне очень понравился разговор с Хохловым. Я понял, что мы с ним сработаемся. Кроме того, «Динамо» – очень известный, великий клуб.

    Были варианты в Европе. Я вообще мог остаться в «Кельне». Но возвращение в Россию было моей мечтой. Я всегда думал об этом. И чемпионат мне нравится.

    Источник: «Российская газета»

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    18.03.2018 23:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 марта 2018, 17:27

      Как поклонник Динамо соглашусь,
      но имя делают игроки,сегодня это ты!
      Так давай ,вперед,твори,забивай ,подымай команду!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 марта 2018, 08:33

      да согласен в своё время был но не сейчас От той команды и нынешней и следа не осталось только вывеска Динамо и всё

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 19 марта 2018, 08:05

      Несомненно. Вот и возникает вопрос: что ты там вообще делаешь?

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      Рейтинг: +7878

      Томик 19 марта 2018, 00:50

      Несомненно. Не "локомотив" какой-нибудь.

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      Рейтинг: +715

      Mario84 18 марта 2018, 23:49

      И денег больше, раза в 3)

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