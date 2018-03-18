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Манчини хотел бы вернуться в АПЛ

18 марта 2018, 13:00
71

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, что хотел бы вернуться в АПЛ, где он ранее работал с «Манчестер Сити».

«Я бы хотел попробовать себя в других чемпионатах, но очевидно, что АПЛ – это самый красивый чемпионат. Я бы вернулся в него, но в команду, которая долго не побеждала.

В этом чемпионате игроки полностью выкладываются и на матчах, и на тренировках. Отличные болельщики, стадионы всегда заполнены. Это Премьер-лига», – сказал Манчини.

Ранее Манчини говорил, что хотел бы возглавить сборную Италии.

Источник: Corrieredellosport
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (71)
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kykyi
1521367542
После РФПЛ только в Турцию или в Китай.
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Konb48
1521368823
Крысы бегут с корабля первыми...
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Антибиотик111
1521368967
Вот чудак!С таким баблом и составом умудрился лишь единожды увести чемпионство у мю и до сих пор считает себя хорошим спецом?Клоун,одним словом.
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nik55
1521369587
и кто держит?
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baden69
1521370453
Саутгемптон, Сток Сити, Вест Бромвич давно ничего не выигрывали. Бери и тренируй, только сам разорви контракт с Зенитом, откажись от выплат и даже за расторжение контракта никто с тебя ничего не возьмет. Иди с миром и дай Бог вернуть нам Семака, результат, я думаю, будет даже лучше.
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vladimir-7
1521370660
Р. Манчини получил отлуп, возглавить сборную Италии и теперь мечтает о команде АПЛ. Нужно, чтобы ему дали тренировать Халл Сити с существующим составом игроков, и обязательством вывода команды в высшую лигу. А мы, посмотрим за его "успехами".
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Дед Сергей
1521371522
Этот хреновый танцор еще обгадит наш футбол после того, как основательно на нем заработает и слиняет. Читаешь его словоблудие и становится тошно.
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ОЛЕГ К.
1521372806
Призыв ко всем федерациям футбола:Хотите узнать уровень вашего тренера-отправьте его в Россию,хотя-бы на полгода.
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OfaZavr
1521386211
ну вот намылил лыжи уже, чувствует что жареным запахло и готовит пути к отступлению, то про сборную говорил то в АПЛ собрался, а настоящий уровень его команда из второй восьмерки РФПЛ))
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Viper for CSKA
1521388640
У нас собственно тоже Премьер-Лига. Хоть здесь свою состоятельность докажи. А то из Турции тебя выгнали, в Италии вообще в неконкурентной среде работал после кальчополи, а, как вернулся, сразу ныть начал. А в своей любимой Англии имел заоблачный бюджет, крутейший состав, и всё равно лишь раз чемпионат выиграл еле-еле. Тоже мне топ тренер.
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