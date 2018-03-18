Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини хотел бы вернуться в АПЛ

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, что хотел бы вернуться в АПЛ, где он ранее работал с «Манчестер Сити».

    «Я бы хотел попробовать себя в других чемпионатах, но очевидно, что АПЛ – это самый красивый чемпионат. Я бы вернулся в него, но в команду, которая долго не побеждала.

    В этом чемпионате игроки полностью выкладываются и на матчах, и на тренировках. Отличные болельщики, стадионы всегда заполнены. Это Премьер-лига», – сказал Манчини.

    Ранее Манчини говорил, что хотел бы возглавить сборную Италии.

    Источник: Corrieredellosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2018 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии70
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 марта 2018, 20:07

      Я бы вернулся в него, но в команду, которая долго не побеждала.
      Добро пожаловать в арсенал)( шутка)
      Так себе тренер, пусть вон в леванте идет какой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 19 марта 2018, 09:39

      Да пусть поскорее исполнится его желание,а руководству Зенита все это ускорить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 19 марта 2018, 02:36

      Все сдался, Фурсенко лучше бы ты его не приглашал, Развалил команду на покупал хер знает кого да еще в конце Шатова отправил в Краснодар, Нужен тренер который любит Зенит и умеет тренировать как было 1984 году

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > FCZenit is Ivanovo 19 марта 2018, 05:43

      короче Спалетти возвращать надо, он самый сильный из всех бывших тренеров Зенита

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 19 марта 2018, 00:10

      Ну понятно, здесь напортачил, теперь можно хотеть в АПЛ)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 18 марта 2018, 19:48

      бред!!!!!!!!!!!!!! и этот человек должен вести за собой зенит!пора проваливать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 18 марта 2018, 19:18

      Быстро он авторитет свой теряет в глазах болельщиков. причем всех болельщиков не только зенита.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 18 марта 2018, 18:57

      У нас собственно тоже Премьер-Лига. Хоть здесь свою состоятельность докажи. А то из Турции тебя выгнали, в Италии вообще в неконкурентной среде работал после кальчополи, а, как вернулся, сразу ныть начал. А в своей любимой Англии имел заоблачный бюджет, крутейший состав, и всё равно лишь раз чемпионат выиграл еле-еле. Тоже мне топ тренер.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2018, 18:37

      а мне почему то кажется что его еще на год оставят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 18 марта 2018, 18:23

      я не богат, но готов купить ему билет в Лондон в один конец. 100% за мой счет!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > alp 18 марта 2018, 19:53

      Зачем билет? Пусть чешет пешком, как Радищев.Только не в Москву,а в Рим.Может придут умные мысли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 18:16

      ну вот намылил лыжи уже, чувствует что жареным запахло и готовит пути к отступлению, то про сборную говорил то в АПЛ собрался, а настоящий уровень его команда из второй восьмерки РФПЛ))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11