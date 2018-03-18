Манчини хотел бы вернуться в АПЛ

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, что хотел бы вернуться в АПЛ, где он ранее работал с «Манчестер Сити».

«Я бы хотел попробовать себя в других чемпионатах, но очевидно, что АПЛ – это самый красивый чемпионат. Я бы вернулся в него, но в команду, которая долго не побеждала.

В этом чемпионате игроки полностью выкладываются и на матчах, и на тренировках. Отличные болельщики, стадионы всегда заполнены. Это Премьер-лига», – сказал Манчини.

Ранее Манчини говорил, что хотел бы возглавить сборную Италии.