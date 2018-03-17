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    Анчелотти: «Пожалуйста, не спрашивайте меня о сборной Италии»

    Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что еще не принял решения относительно работы в сборной Италии. Специалист попросил не тревожить его с этим вопросом по крайней мере до лета.

    Напомним, в ноябре руководство Итальянской федерации футбола расторгло контракт с Джампьеро Вентурой, который не сумел вывести «скуадру адзурру» на чемпионат мира-2018.

    «Пожалуйста, не спрашивайте меня о национальной команде. Это решение, которое я до сих пор не принял. Посмотрим в июне», – сказал Анчелотти.

    По информации источника, соглашение Анчелотти с «Баварией» все еще в силе и будет действительно до 30 июня, несмотря на то, что он покинул клуб еще в сентябре 2017 года.

    Сообщается, что 58-летний специалист может быть приглашен в сборную на небольшой срок вплоть до Евро-2020.

    Другими кандидатами на пост главного тренера национальной команды являются Антонио Конте («Челси») и Роберто Манчини («Зенит»).

    Источник: Football Italia

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    17.03.2018 14:25
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