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    Муса: «С самого начала верили, что можем победить «Лион»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса поделился впечатлениями от победы над «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что армейцы вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с «Арсеналом».

    — Я счастлив, что мы одержали победу, а я открыл счет своим голам после возвращения. Думаю, что это придаст мне уверенности.

    — У тебя было предчувствие, что сможешь забить?

    — Самое главное — победа команды. Я рад, что наконец-то забил, но важнее, что мы с ребятами проделали отличную работу и прошли дальше.

    — Что скажешь о сопернике? «Лион» был достаточно хорош для того, чтобы пройти в четвертьфинал?

    — Думаю, обе команды были достаточно хороши, чтобы выйти в четвертьфинал. Но дальше вышли мы, и теперь о «Лионе» можно забыть, они вылетели, а мы идем дальше.

    — Расскажи о своем голе.

    — Я увидел летящий мяч, подставил левую ногу. Был удивлен, что дотянулся, но забил.

    — После гола ты прибежал к скамейке, и все тебя поздравили.

    — Это был очень радостный момент. Мы забили второй гол. Мы с самого начала верили, что можем победить, и второй гол придал уверенности.

    — Что было самым важным на последних минутах?

    — Мы играли хорошо и неплохо действовали в обороне. Должен поблагодарить вратаря и защитников, они хорошо поработали.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.03.2018 01:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 марта 2018, 08:14

      А. Муса, нужно лучше использовать голевые моменты и больше забивать голов.
      А, так Муса, молодец, забивал и будет забивать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 марта 2018, 06:14

      С самого начала 90 минуты 2 тайма,угу

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 17 марта 2018, 03:11

      спасибо Мусе за гол, но хочется и поджопник дать за 2 незабитых мяча и за вывод соперника 2 в 1..........
      за валидол по жопе Мусе

      2
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      Рейтинг: +2229

      river31 > вместе с ЦСКА 18 марта 2018, 13:04

      Будем надеяться, что все у него наладится и больше таких косяков не будет.

      0
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