Муса: «С самого начала верили, что можем победить «Лион»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса поделился впечатлениями от победы над «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что армейцы вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с «Арсеналом».

— Я счастлив, что мы одержали победу, а я открыл счет своим голам после возвращения. Думаю, что это придаст мне уверенности.

— У тебя было предчувствие, что сможешь забить?

— Самое главное — победа команды. Я рад, что наконец-то забил, но важнее, что мы с ребятами проделали отличную работу и прошли дальше.

— Что скажешь о сопернике? «Лион» был достаточно хорош для того, чтобы пройти в четвертьфинал?

— Думаю, обе команды были достаточно хороши, чтобы выйти в четвертьфинал. Но дальше вышли мы, и теперь о «Лионе» можно забыть, они вылетели, а мы идем дальше.

— Расскажи о своем голе.

— Я увидел летящий мяч, подставил левую ногу. Был удивлен, что дотянулся, но забил.

— После гола ты прибежал к скамейке, и все тебя поздравили.

— Это был очень радостный момент. Мы забили второй гол. Мы с самого начала верили, что можем победить, и второй гол придал уверенности.

— Что было самым важным на последних минутах?

— Мы играли хорошо и неплохо действовали в обороне. Должен поблагодарить вратаря и защитников, они хорошо поработали.