Малафеев: «Пока шансы есть, «Зенит» будет бороться за высокие места в чемпионате»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о шансах санкт-петербуржцев на победу в чемпионате России.

«Есть реалистичный, оптимистичный и пессимистичный настрой. Пока существуют хотя бы теоретические шансы, чтобы бороться за чемпионство, никто от них не откажется. Это логично и профессионально.

Как бы это ни казалось маловероятным, ни один здравомыслящий спортсмен не опустит руки и приложит все силы, чтобы добиться максимального результата. Пока шансы есть, «Зенит» будет бороться за самые высокие места», – сказал Малафеев.

«Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 22 турах.