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    Малафеев: «Пока шансы есть, «Зенит» будет бороться за высокие места в чемпионате»

    Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о шансах санкт-петербуржцев на победу в чемпионате России.

    «Есть реалистичный, оптимистичный и пессимистичный настрой. Пока существуют хотя бы теоретические шансы, чтобы бороться за чемпионство, никто от них не откажется. Это логично и профессионально.

    Как бы это ни казалось маловероятным, ни один здравомыслящий спортсмен не опустит руки и приложит все силы, чтобы добиться максимального результата. Пока шансы есть, «Зенит» будет бороться за самые высокие места», – сказал Малафеев.

    «Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 22 турах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2018 22:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 10:22

      Сбрасывать со счетов Зенит,пожалуй еще рано,не смотря на существующие проблемы.

      2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 17 марта 2018, 03:52

      ***** поршь.. с таким составом не выйграть у аутсайдеров... пора чесаться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 марта 2018, 01:20

      С таким тренером -- только теоретически !!!

      4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 17 марта 2018, 01:13

      Место в Лиге Европы Манчини почти обеспечил. Отправьте его мальчишек в первой лиге спасать. Пора искать нового супер-тренера! Щас Конте освободится...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 марта 2018, 00:53

      откуда тебе знать что они будут. даже Менчини не знает об этом

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 16 марта 2018, 23:09

      Шансы были,но увы,третье-четвертое место!Благодарите Манчини!

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