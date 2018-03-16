Вернблум: «Видеоповторы? Если выкинуть ошибки из футбола, все веселье пропадает»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мнением о необхоидмости введения видеоповторов в футболе.

«О нет, только не VAR! Матчи будут длиться еще дольше. Мы и так играем по полтора часа, этого достаточно.

Люди не будут смотреть это дерьмо два с половиной часа. Я хочу отыграть матч и поехать домой, а не ждать, пока судьи будут отсматривать видеоповторы. Поймите — все ошибаются. И арбитры, и мы, футболисты, — постоянно. И если эти ошибки выкинуть из футбола, все веселье пропадет.

Гол «Лиона»? Человеческий фактор, вот и все. Судья не хотел ошибаться. Такое случается со всеми», – сказал Вернблум.

Напомним, что первый гол «Лиона» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА был забит после того, как мяч покинул пределы поля во время голевой атаки.