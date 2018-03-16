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    Вернблум: «Видеоповторы? Если выкинуть ошибки из футбола, все веселье пропадает»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мнением о необхоидмости введения видеоповторов в футболе.

    «О нет, только не VAR! Матчи будут длиться еще дольше. Мы и так играем по полтора часа, этого достаточно.

    Люди не будут смотреть это дерьмо два с половиной часа. Я хочу отыграть матч и поехать домой, а не ждать, пока судьи будут отсматривать видеоповторы. Поймите — все ошибаются. И арбитры, и мы, футболисты, — постоянно. И если эти ошибки выкинуть из футбола, все веселье пропадет.

    Гол «Лиона»? Человеческий фактор, вот и все. Судья не хотел ошибаться. Такое случается со всеми», – сказал Вернблум.

    Напомним, что первый гол «Лиона» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА был забит после того, как мяч покинул пределы поля во время голевой атаки.

    Источник: Sport24

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    16.03.2018 21:48
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 11:02

      справедливость тоже не последнюю роль играет и от некоторых ошибок зависит итог матча и влияет на многое, есть конечно некоторые как я считаю незначительные минусы у этой системы но она больше в пользу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 10:07

      Не все его поймут правильно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 17 марта 2018, 09:11

      Он сознается что его игра - дерьмо!? И очень переживает, что все его пакости на поле будут выявляться во время игры, а не после.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 17 марта 2018, 01:35

      Если б судейская ошибка повлияла на результат и цска не прошел дальше, ох он бы ща это по другому пел

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Игорь В 17 марта 2018, 01:13

      Золотые слова настоящего профи!!

      -3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 марта 2018, 00:21

      Вот бы та повеселился бы, еслиб гол из аута стал решающим.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 марта 2018, 23:40

      Вернблум частенько веселится и старается делать это скрытно. Судьи почему-то его юмора не понимают. Теперь веселиться будем вместе с телевизором.****

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 марта 2018, 22:50

      Не забей потом два, такое себе было бы веселье. Мы приходим на футбол, чтобы увидеть футбол, увидеть, как сильнейший побеждает. А если будут и дальше такие голы, это будет просто несправедливо.

      6
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      Рейтинг: +490

      andruhs 16 марта 2018, 22:39

      Если только в вопросе о пересечении мячом линии ворот - засчитывать или нет.
      Все другое может использоваться для сбития темпа атаки при нужной ситуации.

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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 16 марта 2018, 22:18

      он прямо с языка сорвал , обожаю скандалы после матчей, не надо видео повторов!

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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий > Айзен 87 18 марта 2018, 18:48

      Надо как советовал герой фильма "Влюблён по собственному желанию! Тогда видеоповторы не удлинят общую протяженность матча, а для зрелищности и срача узаконить футбольных тафгаев.

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