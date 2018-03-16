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  • Вернблум: «Видеоповторы? Если выкинуть ошибки из футбола, все веселье пропадает»

Вернблум: «Видеоповторы? Если выкинуть ошибки из футбола, все веселье пропадает»

16 марта 2018, 21:48
14

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мнением о необхоидмости введения видеоповторов в футболе.

«О нет, только не VAR! Матчи будут длиться еще дольше. Мы и так играем по полтора часа, этого достаточно.

Люди не будут смотреть это дерьмо два с половиной часа. Я хочу отыграть матч и поехать домой, а не ждать, пока судьи будут отсматривать видеоповторы. Поймите — все ошибаются. И арбитры, и мы, футболисты, — постоянно. И если эти ошибки выкинуть из футбола, все веселье пропадет.

Гол «Лиона»? Человеческий фактор, вот и все. Судья не хотел ошибаться. Такое случается со всеми», – сказал Вернблум.

Напомним, что первый гол «Лиона» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА был забит после того, как мяч покинул пределы поля во время голевой атаки.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Лион Вернблум Понтус
Комментарии (14)
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Татарин за ЦСКА
1521226451
Посмотрел бы я на его реакцию,если бы счет остался 1:1
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Юрэс
1521227463
ХА ! Да Афигенно сказано !!!
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bset
1521229822
Не забей потом два, такое себе было бы веселье. Мы приходим на футбол, чтобы увидеть футбол, увидеть, как сильнейший побеждает. А если будут и дальше такие голы, это будет просто несправедливо.
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DOCTOR PENALTY
1521232852
Вернблум частенько веселится и старается делать это скрытно. Судьи почему-то его юмора не понимают. Теперь веселиться будем вместе с телевизором.****
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prezent2017
1521235279
Вот бы та повеселился бы, еслиб гол из аута стал решающим.
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Игорь В
1521238411
Золотые слова настоящего профи!!
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Nekit92
1521239743
Если б судейская ошибка повлияла на результат и цска не прошел дальше, ох он бы ща это по другому пел
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plehanov6
1521267108
Он сознается что его игра - дерьмо!? И очень переживает, что все его пакости на поле будут выявляться во время игры, а не после.
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zigbert
1521270431
Не все его поймут правильно.
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OfaZavr
1521273761
справедливость тоже не последнюю роль играет и от некоторых ошибок зависит итог матча и влияет на многое, есть конечно некоторые как я считаю незначительные минусы у этой системы но она больше в пользу.
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