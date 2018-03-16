Бышовец: «Травма Кокорина – следствие больших нагрузок и форсирования подготовки»

Экс-главный тренер «Зенита» и сборной России назвал свою причину большого количества травм футболистов национальной команды.

Вчера нападающий петербургской команды Александр Кокорин в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1) получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл минимум на полгода, из-за чего пропустит домашний чемпионат мира. Ранее по причине аналогичных травм сборная потеряла двух центральных защитников – Георгия Джикию и Виктора Васина.

«Это очень печально, повреждение Кокорина очень расстроило. Потери в сборной не могут не беспокоить. Эпидемия травм в сборной России связана с неправильными занятиями: у футболистов большие нагрузки, идет форсирование подготовки. Думаю, это связано с матчами Лиги Европы и большой загруженностью наших игроков. Более того, в межсезонный период не был заложен фундамент, игровой тонус, поэтому происходит такое количество травм.

У нас есть Федор Смолов и Антон Заболотный, нападающие, которые могут разнообразить игру нашей сборной. Заболотный должен играть центрфорварда, а Смолов немного в оттяжке. Так может выйти неплохой дуэт в нападении», – сказал Бышовец.

Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»