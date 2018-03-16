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    Бышовец: «Травма Кокорина – следствие больших нагрузок и форсирования подготовки»

    Экс-главный тренер «Зенита» и сборной России назвал свою причину большого количества травм футболистов национальной команды.

    Вчера нападающий петербургской команды Александр Кокорин в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1) получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл минимум на полгода, из-за чего пропустит домашний чемпионат мира. Ранее по причине аналогичных травм сборная потеряла двух центральных защитников – Георгия Джикию и Виктора Васина.

    «Это очень печально, повреждение Кокорина очень расстроило. Потери в сборной не могут не беспокоить. Эпидемия травм в сборной России связана с неправильными занятиями: у футболистов большие нагрузки, идет форсирование подготовки. Думаю, это связано с матчами Лиги Европы и большой загруженностью наших игроков. Более того, в межсезонный период не был заложен фундамент, игровой тонус, поэтому происходит такое количество травм.

    У нас есть Федор Смолов и Антон Заболотный, нападающие, которые могут разнообразить игру нашей сборной. Заболотный должен играть центрфорварда, а Смолов немного в оттяжке. Так может выйти неплохой дуэт в нападении», – сказал Бышовец.

    Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»

    Источник: Р-Спорт

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    16.03.2018 12:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 17 марта 2018, 05:03

      Эпидемия травм в сборной России связана с неправильными занятиями: у футболистов БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ, идет форсирование подготовки. Думаю, это СВЯЗАНО с матчами Лиги Европы и БОЛЬШОЙ ЗАГРУЖЕННОСТЬЮ наших игроков. Более того, в межсезонный период не был заложен фундамент, игровой тонус, поэтому происходит такое количество травм.-----Всё вроде правильно , кроме выделенного. А как же другие футболисты , в других чемпионатах? Или Вернер , Месси , и др. меньше нагружены и играют меньше? Всё дело в подходе к тренировкам и в способности организма переносить нагрузки

      0
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      Рейтинг: +76

      Наш 16 марта 2018, 15:28

      К концу ЧР от сборной вообще ничего не останется.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 марта 2018, 13:03

      Эпизод был взаимоопасный -- приземление не удалось Кокорину -- было видно как ушло колено !!! Скорейшего выздоровления !

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 марта 2018, 12:32

      Травма Кокорина - результат его предельно опасной игры во вчерашнем эпизоде! "Горчичник" - минимум, при травме соперника - прямое удаление! Хватит искать вселенский заговор и что-то надумывать.
      Желаю Александру скорейшего выздоровления, но и осмысления того, что лишил себя участия на домашнем чемпионате мира он себя сам!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ZenitGunner 16 марта 2018, 16:40

      Молодых 19-20-летник пацанов я видел вчера в составе "Лейпцига", "Лиона" и ЦСКА. Александру Кокорину через два дня исполняется 27 лет!!! Это закат самого футбольного возраста, который приходится на диапазон 24-27 лет.

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