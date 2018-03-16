Дриусси не считает провалом вылет «Зенита» из Лиги Европы

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси остался доволен своим голом в ворота «РБ Лейпцига» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, но остался разочарован вылетом команды из турнира. При этом, он не считает данное обстоятельство провалом для своей команды.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

– Я счастлив, что забил. Но расстроен, что команда не смогла пройти дальше. У нас было много шансов забить.

– Как справлялись эти полгода?

– Я работал каждый день, исправлял свои недостатки. Понимал, что рано или поздно начну забивать. Мне многого не хватает, чтобы раскрыться на 100%, но я двигаюсь в правильном направлении. Нужно просто продолжать забивать.

– Что сказал Манчини в раздевалке?

– Это остается в раздевалке. Но все были расстроены.

– Сложно играть без Кокорина?

– Кокорин много значит для нас. Надеюсь, его травма не очень серьезная. Конечно, такие быстрые травмы отражаются на команде. Все остальные нападающие постарались выложиться по полной.

– Такой результат – провал для «Зенита»?

– Нет, потому что мы боролись до конца, мы могли забить, а соперник реализовал единственную возможность.