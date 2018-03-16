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Дриусси не считает провалом вылет «Зенита» из Лиги Европы

16 марта 2018, 11:05
16

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси остался доволен своим голом в ворота «РБ Лейпцига» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, но остался разочарован вылетом команды из турнира. При этом, он не считает данное обстоятельство провалом для своей команды.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

– Я счастлив, что забил. Но расстроен, что команда не смогла пройти дальше. У нас было много шансов забить.

– Как справлялись эти полгода?

– Я работал каждый день, исправлял свои недостатки. Понимал, что рано или поздно начну забивать. Мне многого не хватает, чтобы раскрыться на 100%, но я двигаюсь в правильном направлении. Нужно просто продолжать забивать.

– Что сказал Манчини в раздевалке?

– Это остается в раздевалке. Но все были расстроены.

– Сложно играть без Кокорина?

– Кокорин много значит для нас. Надеюсь, его травма не очень серьезная. Конечно, такие быстрые травмы отражаются на команде. Все остальные нападающие постарались выложиться по полной.

– Такой результат – провал для «Зенита»?

– Нет, потому что мы боролись до конца, мы могли забить, а соперник реализовал единственную возможность.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Дриусси Себастьян
Комментарии (16)
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insider_retro
1521188837
Когда в Зенит была внедрена группа южноамериканцев, подумал с надеждой, - вот теперь, в ритмах аргентинского танго, зрелищно и результативно, команда попрёт!... Но, увы... От Дриусси - редчайшие голы, игра с замен, работа над недостатками... Результат игры - на лицо и слова здесь не уместны...
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Danish Dynamite
1521190220
Дриусси, вы обДРИусСТАЛИСЬ! И поделом!
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polt
1521190883
А что же тогда считать провалом для Зенита? Заявки были и на чемпионство России, и Кубок России, и Лига Европы... Все просрали. И это не провал. Манчини за сезон НИЧЕГО путнего не привнес в игру Зенита и пинка ему необходимо выдать под зад.
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Vickont
1521191053
У зенитчиков вообще ни стыда, ни совести)
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Garrincha58
1521193138
Дурнусси наверное не видел как Лейпциг мог забить 4-5 мячей а у Зенита была всего одна
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Asbjorn
1521193689
просто игроков не хватает,ну и не провал конечно,что в ЛЕ,что в ЧР,только для болельщиков это провал,а для футболистов норма по ходу,деньги платят и ладно
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богатяновский
1521198492
А Дриусси и не считает провалы он считает деньги
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ALEX ML
1521200507
получается обычный середняк, крепкий типа))))
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MURAD F. A.
1521203199
"Дриусси не считает провалом вылет «Зенита»"....Читая рассуждения тренера и игроков Зенита можно подумать что у них в остальном все отлично кроме как в лиге Европы.............
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anatolich72
1521210141
дриусси дристать на зенит, зарплата такая же осталась.
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