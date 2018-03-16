Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дриусси не считает провалом вылет «Зенита» из Лиги Европы

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси остался доволен своим голом в ворота «РБ Лейпцига» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, но остался разочарован вылетом команды из турнира. При этом, он не считает данное обстоятельство провалом для своей команды.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

    – Я счастлив, что забил. Но расстроен, что команда не смогла пройти дальше. У нас было много шансов забить.

    – Как справлялись эти полгода?

    – Я работал каждый день, исправлял свои недостатки. Понимал, что рано или поздно начну забивать. Мне многого не хватает, чтобы раскрыться на 100%, но я двигаюсь в правильном направлении. Нужно просто продолжать забивать.

    – Что сказал Манчини в раздевалке?

    – Это остается в раздевалке. Но все были расстроены.

    – Сложно играть без Кокорина?

    – Кокорин много значит для нас. Надеюсь, его травма не очень серьезная. Конечно, такие быстрые травмы отражаются на команде. Все остальные нападающие постарались выложиться по полной.

    – Такой результат – провал для «Зенита»?

    – Нет, потому что мы боролись до конца, мы могли забить, а соперник реализовал единственную возможность.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2018 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 16 марта 2018, 17:22

      дриусси дристать на зенит, зарплата такая же осталась.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 16 марта 2018, 15:26

      "Дриусси не считает провалом вылет «Зенита»"....Читая рассуждения тренера и игроков Зенита можно подумать что у них в остальном все отлично кроме как в лиге Европы.............

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 16 марта 2018, 14:41

      получается обычный середняк, крепкий типа))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      богатяновский 16 марта 2018, 14:08

      А Дриусси и не считает провалы он считает деньги

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 марта 2018, 13:42

      Если это не провал-то на что вы вообще в этом году претендуете?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 16 марта 2018, 13:27

      какую одну возможность, ЛЕЙПЦИГ И БОЛЬШЕ МОГ ЗАБИТЬ,ОТМАЗЫ ДЕШЁВЫЕ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 марта 2018, 12:48

      просто игроков не хватает,ну и не провал конечно,что в ЛЕ,что в ЧР,только для болельщиков это провал,а для футболистов норма по ходу,деньги платят и ладно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 марта 2018, 12:38

      Дурнусси наверное не видел как Лейпциг мог забить 4-5 мячей а у Зенита была всего одна

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 марта 2018, 12:05

      "ваши ожидания - ваши проблемы...", собственно питерская.... ничего не меняется...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Аид666 16 марта 2018, 17:32

      и не изменится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 16 марта 2018, 12:04

      У зенитчиков вообще ни стыда, ни совести)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11