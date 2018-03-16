Хацкевич списал вылет киевского «Динамо» из ЛЕ на недостаток международного опыта

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич списал вылет своей команды из Лиги Европы на недостаток международного опыта, сообщает dynamo.kiev.ua. По словам специалиста, во внутреннем чемпионате Украины недостаточно игр с подобными соперниками.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» Киев – «Лацио» завершился со счетом 0:2 (первая игра – 2:2).

— Исходя из состава «Лацио», мы и предполагали агрессивное начало матча со стороны соперника. Но абсолютно согласен, что в дебюте встречи мы слишком низко сели, полностью отдав инициативу сопернику. Контригры у нас не было, выхода из обороны в атаку — тоже.

Тем не менее мы сдержали этот натиск «Лацио», а гол пропустили после стандартного положения. Так что говорить о какой-то боязни я бы не стал — нам просто не хватило опыта международных матчей. Таких поединков в чемпионате у нас очень и очень мало.

— «Лацио» известен своим оборонительным стилем. Почему вы позволили этой команде играть в атакующий футбол?

— Могу сказать одно: уровень футболистов «Лацио» намного выше уровня наших футболистов. Надо это признать. Повторюсь, нам не хватило опытных исполнителей в середине поля, в опорной зоне. По этой причине мы провалили игру в первые минуты матча. Позже мы владели мячом, но более высокий класс футболистов «Лацио» все-таки сказался.

— Как оцените еврокубковую кампанию «Динамо»?

— Конечно, хотелось бы пройти дальше. Но, к сожалению, не получилось. Ребят только что я поблагодарил за совместную работу в этой Лиге Европы. Могу и тут публично повторно сказать им огромное спасибо.