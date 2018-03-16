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    Нападающий «Атлетико» Корреа: «Холодная погода чувствовалась, но не мешала»

    Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа рассказал о том, что помогло его команде адаптироваться к холодной российской погоде. Футболист отметил, что она не помешала мадридцам показать свой футбол и нужный результат.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» завершился со счетом 1:5 (первый матч – 0:3).

    – Это были два отличных матча. Во время игры холодная погода, конечно, чувствовалась, но мы все равно сумели показать свой футбол. Надеюсь, что со стороны игра смотрелась хорошо.

    – Холод сильно мешал играть?

    – Мы понимали, что играть будет тяжело. Специально, чтобы адаптироваться к погодным условиям прилетели в Москву за два дня до матча, а не за один, как это обычно делаем. Футболисты «Локомотива» к таким холодам уже привыкли, но для нас это в новинку. В первом тайме еще адаптировались, но после второго гола в начале второго тайма мы уже полностью контролировали игру.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.03.2018 08:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 16 марта 2018, 13:37

      Локомотиву надо было футболистам атлетико валенки предложить глядишь бы и выиграли

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