Нападающий «Атлетико» Корреа: «Холодная погода чувствовалась, но не мешала»

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа рассказал о том, что помогло его команде адаптироваться к холодной российской погоде. Футболист отметил, что она не помешала мадридцам показать свой футбол и нужный результат.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» завершился со счетом 1:5 (первый матч – 0:3).

– Это были два отличных матча. Во время игры холодная погода, конечно, чувствовалась, но мы все равно сумели показать свой футбол. Надеюсь, что со стороны игра смотрелась хорошо.

– Холод сильно мешал играть?

– Мы понимали, что играть будет тяжело. Специально, чтобы адаптироваться к погодным условиям прилетели в Москву за два дня до матча, а не за один, как это обычно делаем. Футболисты «Локомотива» к таким холодам уже привыкли, но для нас это в новинку. В первом тайме еще адаптировались, но после второго гола в начале второго тайма мы уже полностью контролировали игру.