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    Веденеев: «Зениту» чуть-чуть не хватило везения»

    Чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев списал вылет «Зенита» из Лиги Европы на отсутствие везения и больше количество травмированных игроков. Он также отметил хорошее физическое состояние футболистов российского клуба, которые вышли на поле в ответном матче с «РБ Лейпцигом».

    «Двоякие чувства испытывал по ходу матча. С одной стороны ждал победы «Зенита», с другой понимал, что мастерство игроков «Лейпцига» выше. Отринув эмоции, решил: очень хорошо, что есть у «Зенита» эта дуэль с вице-чемпионом Германии, как бы он не завершилась. Только в таких матчах вылезают наружу все недостатки в игре каждого и команды в целом. В нашем чемпионате их не видно.

    Что не получилось? По игре: очень много сил у зенитовцев занял отбор мяча и борьба. Уставали, после чего просто не хватало сил толково организовать атаку. По результату: чуть не хватило везения. Кроме того, несколько игроков получили в последнее время травмы, в том числе и Маммана – и это же отсутствие везения.

    Накануне беспокоило физическое и эмоциональное состояние зенитовцев. Однако игра опровергла тревоги, команда оба тайма провела в хорошем темпе, в плане движения долгое время никто не выпадал. Остальные зенитовцы сражались как могли, но отчаянно. Пахали в обороне, выиграли много единоборств», – считает специалист.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    16.03.2018 06:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 марта 2018, 08:27

      отсутствие мастерства и желания...

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 16 марта 2018, 08:13

      Чушь какая повезло, что только один пропустили.Игры нет, команда бей беги да и тренер похоже за отступные борется скорей бы свалить.

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      Рейтинг: +1026

      lotsman 16 марта 2018, 07:13

      Не хватило тактики, правильной постановки игры.

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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 16 марта 2018, 06:25

      больше самоотдачи да и мотивации-это да

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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 16 марта 2018, 06:24

      мастерство игроков лейпцига выше??? больной что ли???

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