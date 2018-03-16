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Веденеев: «Зениту» чуть-чуть не хватило везения»

16 марта 2018, 06:20
5

Чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев списал вылет «Зенита» из Лиги Европы на отсутствие везения и больше количество травмированных игроков. Он также отметил хорошее физическое состояние футболистов российского клуба, которые вышли на поле в ответном матче с «РБ Лейпцигом».

«Двоякие чувства испытывал по ходу матча. С одной стороны ждал победы «Зенита», с другой понимал, что мастерство игроков «Лейпцига» выше. Отринув эмоции, решил: очень хорошо, что есть у «Зенита» эта дуэль с вице-чемпионом Германии, как бы он не завершилась. Только в таких матчах вылезают наружу все недостатки в игре каждого и команды в целом. В нашем чемпионате их не видно.

Что не получилось? По игре: очень много сил у зенитовцев занял отбор мяча и борьба. Уставали, после чего просто не хватало сил толково организовать атаку. По результату: чуть не хватило везения. Кроме того, несколько игроков получили в последнее время травмы, в том числе и Маммана – и это же отсутствие везения.

Накануне беспокоило физическое и эмоциональное состояние зенитовцев. Однако игра опровергла тревоги, команда оба тайма провела в хорошем темпе, в плане движения долгое время никто не выпадал. Остальные зенитовцы сражались как могли, но отчаянно. Пахали в обороне, выиграли много единоборств», – считает специалист.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Веденеев Сергей
Комментарии (5)
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alek-pashckov
1521170696
мастерство игроков лейпцига выше??? больной что ли???
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alek-pashckov
1521170730
больше самоотдачи да и мотивации-это да
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lotsman
1521173626
Не хватило тактики, правильной постановки игры.
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anatolich72
1521177194
Чушь какая повезло, что только один пропустили.Игры нет, команда бей беги да и тренер похоже за отступные борется скорей бы свалить.
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bolela_16
1521178021
отсутствие мастерства и желания...
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