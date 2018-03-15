Манчини запретил Луневу бежать в штрафную площадь «РБ Лейпцига» на последних секундах

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:1) рассказал, что главный тренер Роберто Манчини запретил ему идти в штрафную площадь соперника на последних секундах.

По сумме двух встреч (2:3) петербургский клуб вылетел из турнира.

«На последних секундах действительно хотел побежать в штрафную соперника, но тренер запретил. Всегда готов помочь команде. Не знаю, что сказал Манчини в раздевалке, меня на интервью вызвали, не слышал. Руководство клуба приходило, все расстроены были, так особо ничего не сказали, поблагодарили за игру», – сказал Лунев.

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