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    Манчини запретил Луневу бежать в штрафную площадь «РБ Лейпцига» на последних секундах

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:1) рассказал, что главный тренер Роберто Манчини запретил ему идти в штрафную площадь соперника на последних секундах.

    По сумме двух встреч (2:3) петербургский клуб вылетел из турнира.

    «На последних секундах действительно хотел побежать в штрафную соперника, но тренер запретил. Всегда готов помочь команде. Не знаю, что сказал Манчини в раздевалке, меня на интервью вызвали, не слышал. Руководство клуба приходило, все расстроены были, так особо ничего не сказали, поблагодарили за игру», – сказал Лунев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2018 23:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 16 марта 2018, 11:03

      За что интересно их благодарили?

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 15 марта 2018, 23:57

      Манчини упустил победу ЛУНЁВ точно забил бы.Он ведь один играл кому по воротам бить то кроме него!!!!!

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