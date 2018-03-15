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    Симеоне – о разгроме «Локомотива»: «Пять голов в таком матче – фантастика»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива» (5:1).

    По сумме двух встреч (8:1) мадридский клуб вышел в 1/4 финала.

    «Пять голов в таком матче – это фантастика, вся команда сыграла очень здорово, вплоть до врачей и административного штаба. Восхищаюсь ей. Насчeт шансов на победу в Лиге Европы поговорим позже, мы идeм от матча к матчу», – сказал Симеоне.

    Миранчуки могли бы играть в «Атлетико». И мы серьезно

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2018 21:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 16 марта 2018, 00:45

      Нашим холодно было. Сопернику хорошо - у них матрасы!

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 15 марта 2018, 22:00

      Молодцы,че.

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