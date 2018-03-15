Симеоне – о разгроме «Локомотива»: «Пять голов в таком матче – фантастика»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива» (5:1).

По сумме двух встреч (8:1) мадридский клуб вышел в 1/4 финала.

«Пять голов в таком матче – это фантастика, вся команда сыграла очень здорово, вплоть до врачей и административного штаба. Восхищаюсь ей. Насчeт шансов на победу в Лиге Европы поговорим позже, мы идeм от матча к матчу», – сказал Симеоне.

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