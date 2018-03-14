Тренер «Ромы» Ди Франческо: «Мы сегодня сыграли едва ли не матч всей своей жизни»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо сразу после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шахтером» не мог поверить, что его команда вышла в следующий раунд турнира.

«Мои футболисты сегодня если и не сыграли матч всей своей жизни, то были близки к этому. Это невероятный результат! Несмотря на некоторые сложные времена, мы проводим отличный сезон, прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов. У меня аж мурашки по коже бегают, как, думаю, и у наших болельщиков.

Буквально несколько дней назад говорил с тренером «Севильи» Винченцо Монтеллой и подумали, что мы могли бы встретиться в финале. Будем надеяться, это был знак нам. На самом деле мне не так важно, против кого играть в следующей стадии. Сперва надо просто осознать, что мы идем дальше», – сказал Ди Франческо.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Шахтер» завершился со счетом 1:0. Результат первой игры – 1:2.