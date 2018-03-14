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    Тренер «Ромы» Ди Франческо: «Мы сегодня сыграли едва ли не матч всей своей жизни»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо сразу после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шахтером» не мог поверить, что его команда вышла в следующий раунд турнира.

    «Мои футболисты сегодня если и не сыграли матч всей своей жизни, то были близки к этому. Это невероятный результат! Несмотря на некоторые сложные времена, мы проводим отличный сезон, прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов. У меня аж мурашки по коже бегают, как, думаю, и у наших болельщиков.

    Буквально несколько дней назад говорил с тренером «Севильи» Винченцо Монтеллой и подумали, что мы могли бы встретиться в финале. Будем надеяться, это был знак нам. На самом деле мне не так важно, против кого играть в следующей стадии. Сперва надо просто осознать, что мы идем дальше», – сказал Ди Франческо.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Шахтер» завершился со счетом 1:0. Результат первой игры – 1:2.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2018 07:16
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 марта 2018, 07:54

      Встречайтесь в 1/4 пока не поздно...)))

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