«Боруссия» объявила о продлении контракта с 32-летним Пищеком

Защитник Лукаш Пищек и дортмундская «Боруссия» заключили новое соглашение сроком до 30 июня 2020 года.

Предыдущий контракт 32-летнего игрока с черно-желтыми был рассчитан до конца сезона-2018/19.

Поляк перебрался в стан «шмелей» из «Герты» в 2010 году. За это время он провел 290 матчей, забил 16 голов и сделал 55 результативных передач. В составе «Боруссии» он стал двукратным чемпионом Германии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.