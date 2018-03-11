Червиченко: «Зенит» – импотент в атаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал «Зенит» за работу на трансферном рынке зимой и игру в атаке.

Отметим, что в последних 11-ти матчах РФПЛ петербургский клуб побеждал лишь в двух.

«Нужно иметь в виду и возможное сокращение лимита на легионеров, к которому, возможно, готовится «Зенит». Но по усилению есть вопросы – они, прежде всего, к Малафееву, который стал спортивным директором клуба. И во вторую очередь к Манчини (главный тренер «Зенита» – прим. ред.), потому что «Зенит» в атаке импотентен», – сказал Червиченко.