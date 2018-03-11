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    Червиченко: «Зенит» – импотент в атаке»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал «Зенит» за работу на трансферном рынке зимой и игру в атаке.

    Отметим, что в последних 11-ти матчах РФПЛ петербургский клуб побеждал лишь в двух.

    «Нужно иметь в виду и возможное сокращение лимита на легионеров, к которому, возможно, готовится «Зенит». Но по усилению есть вопросы – они, прежде всего, к Малафееву, который стал спортивным директором клуба. И во вторую очередь к Манчини (главный тренер «Зенита» – прим. ред.), потому что «Зенит» в атаке импотентен», – сказал Червиченко.

    Источник: ФАН

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    11.03.2018 19:34
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 12:50

      Во времена Данни и Халка Зенит играл веселее.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 09:26

      и не только в атаке порою))

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 марта 2018, 22:01

      Отменяйте лимит и закупайтесь игроками уровня Халка Фернандо Данни, уже лимит в горле, 13 лет чемпионат с лимитом а ху.. толку если инфраструктура есть только у топ5 клубов. Рфпл по сути мешает развиваться таким командам как Спартак Зенит Краснодар, у них есть деньги, но правильно потратить их не могут благодаря лимиту.Что все к Манчини прицепились все же знали , что он скупает много футболистов и часто ротирует, но вот руководство Зенита не купило ему лучших игроков из России типо Миранчука Смолова Головина а купило Оздоева и Заболотногого. А про лимит никто не упоминает

      1
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      Рейтинг: +161

      adekvat 11 марта 2018, 21:41

      А это вообще не селекция. Это как блондинка с холявным баблом скупаю все нужно не нужно по барабану. Не сгодится вернее разонравиться раздам малоимущим. Чего надо было накуриться что бы Жулиана,Шатова,Дзюбу поменять на это чудо из тосно он кто и откуда, про Костолома бестолкового Аздоева вообще молчу.Такое ощущение бабло кто то отмывает или трансферами из психушки кто то рулит.

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 марта 2018, 21:28

      вот оно вылезло.

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 11 марта 2018, 21:27

      Все эти импотенты, господин Червиченко, приобретались до Малофеева и по просьбе Манчини. Последний правда жалуется, что ему купили мало, но кто как не он распихал 19 футболистов по арендам, а уникального Жулиано велел продать? Так что Манчини виноват в первую очередь, а Малофеев, ставший спортивным директором в феврале, вообще ни при чем. Впрочем, по большому счету, в первую очередь виноват даже не Манчини, а Газпром. Так большие команды не строят. Так создают вредные прецеденты и портят воздух в российском футболе. Так закладывают мину под собственную команду, которой после Миллера придется очищаться в ФНЛ.

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Вомбат 12 марта 2018, 10:55

      28 ноября 2017 года Вячеслав Малафеев назначен на пост заместителя спортивного директора футбольного клуба «Зенит» по общим вопросам. А по поводу Манчини - полностью согласен

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      Рейтинг: +8026

      nik55 11 марта 2018, 21:20

      как и ты

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 марта 2018, 21:08

      Этот опять пиарится.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 марта 2018, 21:04

      уберите приставку "бывший президент спартака"... сколько можно к этому убогому несуществующую должность приписывать, бомбардир готов раком встать, за упоминании москвичей в заголовке

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 20:38

      Гениально,просто гениально сказал!!!!Зенит импотент,крутость этого выражения просто зашкаливает

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