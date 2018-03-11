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Червиченко: «Зенит» – импотент в атаке»

11 марта 2018, 19:34
15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал «Зенит» за работу на трансферном рынке зимой и игру в атаке.

Отметим, что в последних 11-ти матчах РФПЛ петербургский клуб побеждал лишь в двух.

«Нужно иметь в виду и возможное сокращение лимита на легионеров, к которому, возможно, готовится «Зенит». Но по усилению есть вопросы – они, прежде всего, к Малафееву, который стал спортивным директором клуба. И во вторую очередь к Манчини (главный тренер «Зенита» – прим. ред.), потому что «Зенит» в атаке импотентен», – сказал Червиченко.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (15)
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insider_retro
1520786256
Зениту, пока не прёт, но, как говорится, - ниже пояса нельзя...
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Татарин за ЦСКА
1520789938
Гениально,просто гениально сказал!!!!Зенит импотент,крутость этого выражения просто зашкаливает
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Боцман59rus
1520791492
уберите приставку "бывший президент спартака"... сколько можно к этому убогому несуществующую должность приписывать, бомбардир готов раком встать, за упоминании москвичей в заголовке
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nik55
1520792423
как и ты
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Вомбат
1520792858
Все эти импотенты, господин Червиченко, приобретались до Малофеева и по просьбе Манчини. Последний правда жалуется, что ему купили мало, но кто как не он распихал 19 футболистов по арендам, а уникального Жулиано велел продать? Так что Манчини виноват в первую очередь, а Малофеев, ставший спортивным директором в феврале, вообще ни при чем. Впрочем, по большому счету, в первую очередь виноват даже не Манчини, а Газпром. Так большие команды не строят. Так создают вредные прецеденты и портят воздух в российском футболе. Так закладывают мину под собственную команду, которой после Миллера придется очищаться в ФНЛ.
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anatolich72
1520792920
вот оно вылезло.
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adekvat
1520793677
А это вообще не селекция. Это как блондинка с холявным баблом скупаю все нужно не нужно по барабану. Не сгодится вернее разонравиться раздам малоимущим. Чего надо было накуриться что бы Жулиана,Шатова,Дзюбу поменять на это чудо из тосно он кто и откуда, про Костолома бестолкового Аздоева вообще молчу.Такое ощущение бабло кто то отмывает или трансферами из психушки кто то рулит.
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кузнецов артем
1520794880
Отменяйте лимит и закупайтесь игроками уровня Халка Фернандо Данни, уже лимит в горле, 13 лет чемпионат с лимитом а ху.. толку если инфраструктура есть только у топ5 клубов. Рфпл по сути мешает развиваться таким командам как Спартак Зенит Краснодар, у них есть деньги, но правильно потратить их не могут благодаря лимиту.Что все к Манчини прицепились все же знали , что он скупает много футболистов и часто ротирует, но вот руководство Зенита не купило ему лучших игроков из России типо Миранчука Смолова Головина а купило Оздоева и Заболотногого. А про лимит никто не упоминает
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OfaZavr
1520835991
и не только в атаке порою))
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zigbert
1520848203
Во времена Данни и Халка Зенит играл веселее.
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